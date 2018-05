NONNO SCATENATO/ Sul il film con Zac Efron e Robert De Niro (oggi, 18 maggio 2018)

Nonno scatenato, il film in onda in prima visione su Canale 20 oggi, giovedì 18 maggio 2018. Nel cast: Zac Efron, Robert De Niro, alla regia Dan Mazer. La trama del film nel dettaglio.

18 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su 20

NEL CAST ANCHE ROBERT DE NIRO

Il film Nonno scatenato va in onda in prima visione sul 20 oggi, venerdì 18 maggio 2018, alle ore 21.00. Una commedia del 2016 direta da Dan Mazer (Bridget Jones's baby, Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan, Bling bling) e interpretata da Zac Efron (Baywatch, The greatest showman, High school musical), Robert De Niro (Taxi driver, Quei bravi ragazzi, Il lato positivo - Silver lining playbook), Aubrey Plaza (The To Do List - L'estate prima del college, Playing it cool, Mike & Dave - Un matrimonio da sballo) e Zoey Deutch (Vampire academy, Prima di domani, Flower). Ecco nel dettaglio la trama del film.

NONNO SCATENATO, LA TRAMA DEL FILM

Jason Kelly (Zach Efron) è un giovane avvocato serio e molto posato che lavora con il padre. Mancano pochi giorni al suo matrimonio quando la nonna di Jason muore, consumata da una lenta malattia. Il nonno di Jason, Dick (Robert De Niro), rimane quindi da solo. Nonno e nipote avevano sempre avuto un ottimo rapporto, che si è però raffreddato con il tempo. Seguendo le ultime volontà di sua moglie Dick decide di vivere gli ultimi anni che gli restano senza perdere un attimo, divertendosi senza freni ed inibizioni. Dick decide quindi di lasciarsi completamente andare, dopo 40 anni di matrimonio, e di coinvolgere suo nipote in un viaggio. La sua intenzione è far comprendere a Jason quanto la vita borghese e repressa che sta affrontando non sia la migliore possibile. I due partono quindi per la Florida, dove partecipano ad uno spring break. Lì Jason ritrova Shadia (Zoey Deutch), una sua vecchia compagna di università. Fra due sembra scattare una scintilla, ma Jason decide di non lasciarsi tentare e di tornare dalla futura moglie. Leanor (Aubrey Plaza), amica di Shadia, ha invece messo gli occhi su Dick, per niente intimorita dalla sua età. Fra un equivoco e l'altro nonno e nipote trascorrono insieme il periodo dello spring break, fino all'inevitabile ritorno alle loro vecchie vite. Jason è ancora convinto di volersi sposare e ricominciare a lavorare nello studio legale del padre, ma il dubbio si è ormai insinuato nella sua mente e i ricordi di Shadia sono ancora vivi nella sua memoria.

