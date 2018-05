Nevila/ Chi è la dama che frequenta Sossio Aruta a Uomini e Donne?

Al trono over di Uomini e Donne è arrivata la giovane Nevila per conoscere Sossio Aruta. Dopo la prima uscita nessun bacio per la coppia: cosa succederà oggi in studio?

18 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Sossio Aruta

Settimana scorsa al trono over di Uomini e Donne è arrivata Nevila, 30enne di origine albanese che ha chiesto di conoscere Sossio Aruta. Alla vista della nuova dama, il calciatore strabuzza gli occhi azzurri e spalanca la dentiera bianca: “Guarda come sorride… come fosse entrata una torta con le ciliegine sopra”, dice Gianni Sperti divertito dalla reazione del cavaliere. “Ti seguo da un anno e mezzo. Sei un bellissimo uomo. Caratterialmente ci sono lati che mi piacciono, altri che non condivido. Come ti comporti con le altre non mi interessa, vediamo come ti comporterai con me”, dice la dama presentatosi e gonfiando ulteriormente l’ego di Sossio. Il cavaliere si illumina ulteriormente quando Nevila rivela di non avere figli e di non avere problemi a frequentare uomini molto giù grandi di lei. Nella puntata di oggi, venerdì 18 maggio, Sossio e Nevila raccontano la loro uscita, in cui però non si sono baciati nonostante ci fosse il desiderio di farlo, anticipa Isa e Chia.

I commenti sui social

Sui social, ovviamente, non è passato inosservato l’arrivo della giovane Nevila: “Ma dopo il casino che fa Sossio, queste donne esattamente di che problemi soffrono che ancora vanno a corteggiarlo?”, si è chiesto un utente su Twitter. Tanti criticano Sossio, incapace di mettersi un po’ da parte: “Sossio sempre più simile ad una persona anzianissima in vacanza premio con l’outfit hawaiano,ma dove vuoi andare zio…” e “A me Sossio quando balla seminudo fa lo stesso effetto di Gianluca Vacchi. Una vecchia tartaruga rugosa e arrostita che zampetta. Non dico che mi fa senso ma ci si avvicina. Anche con un fisico scolpito la pelle vecchia e rugosa rimane repellente”, hanno commentato senza mezzi termine due fan del programma di Maria De Filippi.

