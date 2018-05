Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne, video: innamorati e inseparabili

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, innamorati e inseparabili dopo la scelta a Uomini e Donne: il video, pubblicato su Instagram, della coppia per le strade della capitale.

18 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono innamorati e felici. La coppia di Uomini e Donne, a pochi giorni dalla scelta, è già inseparabile. L’ex tronista e l’ex corteggiatore, dopo aver discusso ed essersi conosciuti a lungo, hanno deciso di lasciare insieme il programma di Maria De Filippi. La napoletana, infatti, pur essendo stata molto presa da Nicolò Ferrari, ha deciso di seguire il cuore e rischiare uscendo con Giordano Mazzocchi. Se durante il percorso a Uomini e Donne, tra i due sono volate anche parole forti, dopo la scelta tutto procede a gonfie vele. La coppia si è concessa qualche giorno di relax a Roma come ha fatto sapere attraverso un video di Instagram. Sorridenti e sereni, i due piccioncini, in Piazza di Spagna, si sono intrattenuti anche con i fans concedendo loro selfie e video ricordo. Diversamente da altre coppie, Nilufar e Girodano non hanno perso tempo cominciando a viversi totalmente. “Ciao a tutti”, scrive Nilufar sul suo profilo Instagram mentre nel video Giordano la bacia teneramente.

LE PAROLE DI GIORDANO MAZZOCCHI PER NILUFAR ADDATI

“Non ci siamo ancora staccati”, dice Nilufar Addati nel video postato su Instagram mentre Giordano Mazzocchi, finalmente sorridente dopo un percorso complicato a Uomini e Donne, aggiunge – “non ci staccheremo mai”. Dopo aver faticato parecchio per conquistare il cuore della tronista napoletana, il corteggiatore, subito dopo la scelta, davanti alle telecamere di Uomini e Donne, ha rilasciato importanti dichiarazioni. “Il suo sguardo magnetico con quegli occhi grandi e azzurri e in generale tutta la fisionomia del suo volto mi hanno stregato. È la classica bellezza acqua e sapone che, nonostante la semplicità, ti colpisce più delle altre. In ogni esterna, poi, ha dimostrato di essere una ragazza forte con un carattere molto determinato” – ha spiegato Giordano che ha poi concluso - "Il continuo metterci in discussione ha fortificato il nostro legame e mi piace sapere di avere accanto una ragazza che mi tiene testa. Non sono mai stato abituato a confrontarmi con donne così, anzi generalmente erano tutte molto accondiscendenti”.

