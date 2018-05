Nina Moric torna con Luigi Favoloso?/ Le parole sui social

Nina Moric e Luigi Favoloso di nuovo insieme dopo il Grande Fratello? La modella pubblica un post enigmatico sui social: presto la verità dopo il confronto?

18 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Nina Moric e Luigi Favoloso

Cos’è successo tra Nina Moric e Luigi Favoloso dopo il confronto nella casa del Grande Fratello 2018? I due saranno tornati insieme? Dopo quattro anni di vita insieme, condita da problemi, la coppia sta vivendo un periodo di profonda crisi. L’ingresso nella casa di Cinecittà da parte di Favoloso è stato l’ennesimo colpo per la Moric che sta affrontando un periodo particolarmente complicato per l’impossibilità di poter vivere quotidianamente con il figlio Carlos. Nonostante il periodo complicato di Nina, Luigi Favoloso ha deciso di partecipare comunque al reality condotto da Barbara D’Urso per dare una svolta al rapporto senza immaginare di poter incontrare una persona che lo facesse stare bene come Patrizia Bonetti. Nella casa, però, Favoloso ha capito di essere ancora innamorato di Nina Moric. Come staranno andando le cose tra i due?

LE PAROLE DI NINA MORIC SUI SOCIAL

Nina Moric, dopo aver deciso di entrare nella casa del Grande Fratello per confrontare con Luigi Favoloso, l’uomo con cui ha trascorso quattro anni della sua vita, sui social ha pubblicato un post enigmatico. “Ho giurato di non stare mai in silenzio, in qualunque luogo e in qualunque situazione in cui degli esseri umani siano costretti a subire sofferenze e umiliazioni. Dobbiamo sempre schierarci. La neutralità favorisce l’oppressore, mai la vittima. Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato”, ha scritto su Facebook. Parole profonde, ma che non chiariscono lo stato sentimentale della modella. Nina, pur essendo ancora molto arrabbiata con Favoloso, ha parlato con gli occhi dimostrando di provare ancora qualcosa di forte per il napoletano. I due, dunque, annunceranno presto il ritorno di fiamma?

