Nina Zilli e Omar Hassan/ Amore a gonfie vele e cena con gli amici a Milano

Nina Zilli ha ritrovato il sorriso con Omar Hassan tra musica e arte e lontana dalla tv, la rivedremo di nuovo in un talent o in un reality? Ecco le novità e lo scoop di Novella 2000

18 maggio 2018 Hedda Hopper

Nina Zilli

Possiamo definirla come la prima uscita pubblica quella di Nina Zilli e Omar Hassan a Milano nei giorni scorsi. I paparazzi di Novella 2000 hanno finalmente avuto il "potere" di immortalare la neo coppia di artisti alle prese con una cena con amici. In realtà i due erano venuti allo scoperto già a fine marzo quando entrambi avevano usato i social per confermare i rumors sulla loro relazione ed evitare appostamenti, inseguimenti e tutto quello che in questi casi fanno i paparazzi per accaparrarsi lo scoop. Amore a gonfie vele per Nina Zilli e il pugile pittore Omar Hassam che sono stati pizzicati sorridenti e in giro per Milano mano nella mano per la gioia dei fan che li seguono e che amano questa coppia. I due stanno insieme ormai da qualche mese e, nonostante la differenza di età (lei 38 anni e lui 31), le cose tra loro vanno avanti molto bene.

OMAR HASSAN, LA BOXE E NINA ZILLI UNICI AMORI

Qualche mese fa era stato il rapper Gué Pequeno a condividere su Instagram un video che ha mostrato la coppia per la prima volta in occasione del compleanno dell'artista a Miami. Omar Hassan, di padre marocchino e madre italiana, realizza opere su tela usando i suoi guantoni da boxe gli stessi che ha dovuto appendere al chiodo a 19 anni per via del diabete che lo ha costretto a rinunciare alla carriera da pugile professionista. I due ormai sono inseparabili da qualche mese e sembra che Nina Zilli, lontana dalla tv, abbia trovato il suo equilibrio tra musica e amore. La rivedremo presto in qualche programma su Sky o, magari, sulle reti in chiaro?

