PASSENGER 57 - TERRORE AD ALTA QUOTA/ Su Iris il film con Wesley Snipes (oggi, 18 maggio 2018)

Passenger 57 - Terrore ad alta quota, il film in onda su Iris oggi, venerdì 18 maggio 2018. Nel cast: Wesley Snipes e Bruce Payne, alla regia Kevin Hooks. La trama del film nel dettaglio.

18 maggio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Iris

NEL CAST WESLEY SNIPES E BRUCE PAYNE

Il film Passenger 57 - Terrore ad alta quota va in onda su Iris oggi, venerdì 18 maggio 2018, alle ore 23,40. Una pellicola di genere thriller diretta nel 1992 da Kevin Hooks (Black dog, Inseguiti Sounder) ed interpretata da Wesley Snipes (Demolition man, la trilogia di Blade, I mercenari 3), Bruce Payne (Getaway - Via di fuga, Highlander - Endgame, Riders - Amici per la morte) e Elizabeth Hurley (Austin Powers - La spia che ci provava, Il mistero dell'acqua, Tutta colpa di Sara). Le musiche del film sono state composte da Stanley Clarke, polistrumentista e compositore americano. Clarke è stato uno dei bassisti jazz-rock più influenti degli anni 70, anche se è noto al grande pubblico principalmente per avere inciso diversi album con Paul McCartney. Scopriamo insime la trama del film nel dettaglio.

PASSENGER 57 - TERRORE AD ALTA QUOTA, LA TRAMA DEL FILM

John Cutter (Wesley Snipes) è un ex agente del Servizio Segreto, che si è dimesso dopo avere tragicamente perso la moglie. A causa delle insistenze di un amico ha accettato controvoglia un lavoro nel settore privato molto simile al suo precedente impiego, visto che sta per diventare agente di un'agenzia antiterrorismo privata. Nel frattempo il pericolo terrorista Charles Rane (Chris Payne) è stato arrestato poco prima che si sottoponesse ad una plastica al volto e si rendesse per sempre irriconoscibile. Il criminale deve essere processato a Los Angeles e l'FBI decide di farlo viaggiare su un comune aereo passeggeri, insieme ad una scorta. Sullo stesso volo si trova anche Cutter, diretto a L.A. per iniziare il nuovo lavoro. Durante il volo però alcuni passeggeri si rivelano essere una banda di terroristi, lì per liberare il loro capo Rane. Ben presto i malviventi riescono a mettere fuori gioco gli agenti della scorta e l'intero equipaggio, prendendo il controllo dell'aereo. A bordo però c'è anche Cutter, e dovrà essere lui a salvare la situazione e i passeggeri e ad assicurare alla giustizia Rane.

