Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 18 maggio 2018: il Leone torna protagonista in amore

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 18 maggio 2018. Previsioni segno per segno: il Leone torna protagonista in amore. Giorni importanti per la Vergine grazie al transito di Mercurio

18 maggio 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO DI PAOLO FOX: VENERDI' 18 MAGGIO 2018

Ecco le previsioni, segno per segno, dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di venerdì 18 maggio 2018. Per il Toro il transito di Urano nel vostro segno per alcuni di voi sarà talmente significativo da farvi completamente cambiare genere di vita. Non ci si riferisce alle piccole scelte che concernono la vita quotidiana, ma delle vere e proprie svolte che hanno per oggetto le realtà più importanti della vita. Molti decideranno di cambiare vita. Per la Vergine da domenica vi saranno dei giorni importanti, grazie anche al transito di Mercurio che insieme ad Urano vi permetterà di creare grandi progetti e di portarli avanti con la fiducia di realizzarli. Amici dello Scorpione, state vivendo dei momenti molto interessanti durante la giornata. Questo fine settimana appare positivo. Tra lunedì e giovedì avete avuto una serie di problemi anche dal punto di vista fisico. In questi giorni avete bisogno di una pausa e della necessità di recuperare un po' di energia e forza.

AMORE AL TOP PER...

In questo fine settimana tornate protagonisti, amici del Leone, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Vi sono state delle separazioni in passato, soprattutto se qualcuno ha tradito la vostra fiducia e vi ha obbligato a porre delle barriere. Cercate però ora di mettere da parte queste situazioni e vivere l'amore. Per il Sagittario sarà un bellissimo week end soprattutto per i sentimenti, in prospettiva di una seconda parte del mese che apparirà molto positiva e intrigante. Venere infatti non è più opposta. In amore voi dell'Acquario vi state ricavando un po' di spazio per voi stessi, dando delle risposte che forse il partner non vorrebbe ascoltare. Questo fine settimana sarà molto positivo per i sentimenti e le passioni per i nati sotto il segno dei Pesci.

LAVORO AL TOP PER...

Capricorno: vi sentite bene quando seguite una strada certa, sia che riguardi il lavoro sia l'amore. Se siete della Bilancia al momento state cercando di risolvere un problema di lavoro, con delle situazione intorno a voi che stanno cambiando. Nel lavoro vi sono delle buone novità per i nati sotto il segno del Leone e, anche nel caso in cui vi siano sfuggite delle possibilità, ne avrete delle altre. Per gli amici del Cancro, dal 14 di questo mese qualcuno di voi ha probabilmente ricevuto delle risposte positive. Rimane un Saturno opposto che implica difficoltà nel raggiungimento dei vostri obiettivi, però siete pronti ad agire e anche a verificare delle situazioni che per voi sono importanti. Per l'Ariete vi sono delle novità che forse concernono un nuovo incarico, una nuova attività.

© Riproduzione Riservata.