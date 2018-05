Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 18 maggio: cronaca e Grande Fratello i temi di oggi

Dall'aggressione a Baye Dame alla cronaca, il Grande Fratello 2018 chiuderà la puntata di oggi di Pomeriggio 5, ma chi saranno gli ospiti in studio?

18 maggio 2018 Hedda Hopper

Pomeriggio 5

Ultima puntata della settimana e riposo per Barbara D'Urso che potrà allentare la presa su Pomeriggio 5 e dedicarsi così a Domenica Live in onda il 20 maggio con una delle ultime puntate in diretta prima di lasciare spazio ai best of. Presto le vacanze arriveranno anche per la bella conduttrice che ha già annunciato che non ha nessuna intenzione di andare in pensione e che il prossimo anno tornerà in tv, almeno sembra, con una nuova stagione de "La dottoressa Giò". Pomeriggio 5 chiude una settimana di ascolti record e come sempre lo farà con un'ampia pagina dedicata alla cronaca e all'attualità. Sono come sempre tanti i temi della puntata che oggi andrà in onda come sempre alle 17.00 lasciado il pubblico incollato allo schermo per vedere nuove interviste e nuove esclusive. Non mancheranno i servizi sul matrimonio reale di Meghan Markle e il principe Harry che si terrà proprio domani mattina in Inghilterra e per il quale Mediaset ha già pensato ad uno speciale con Silvia Toffanin.

TRASH E ASCOLTI STABILI CON FRANCESCA CIPRIANI

Anche ieri gli ascolti sono stati al top anche se i pezzi da novanta (anche in senso di misure) in studio erano tante. Si è parlato di cronaca, di Grande Fratello ma anche di esibizionismo in tv e sui social, quanto si può andare "nudi" in giro per amore della visibilità? Francesca Cipriani sicuramente ha lavorato tanto per far adirare Tonon presente in studio ma questo non è servito a far alzare gli ascolti. La puntata di ieri è rimasta stabile e, in particolare, ha registrato 1.783.000 spettatori con il 17.5% nella prima parte che sono aumentati e arrivati a 2.009.000 nella seconda e a 1.862.000, con uno share del 15.7%. Cosa sarà in grado di fare oggi Barbara D'Urso?

