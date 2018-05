SAMBA/ Su Rai Movie il film con Omar Sy e Charlotte Gainsbourg (oggi, 18 maggio 2018)

Samba, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 18 maggio 2018. Nel cast: Omar Sy e Charlotte Gainsbourg, alla regia Olivier Nakache e Eric Tledano. Il dettaglio della trama.

Samba, in prima serata su Rai Movie

NEL CAST OMAR SY

Il film Samba va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 18 maggio 2018, alle ore 21.10. Una commedia drammatica del 2014 diretta da Olivier Nakache ed Eric Tledano (Quasi amici - Intouchables, Troppo amici, Primi amori primi vizi primi baci) e interpretata da Omar Sy (Jurassic World, Quasi amici - Introuchables, X-Men - Giorni di un futuro passato), Charlotte Gainsbourg (Antichrist, Melancolia, L'arte del sogno) e Tahar Rahim (Il profeta, Il principe del deserto, The eagle). Il film è tratto dal romanzo Samba pour la France di Delphine Coulin. Il film riprende molti dei temi trattati dal successo internazionale Quasi amici, diretto dalla stessa coppia di registi ed interpretato da Omar Sy nel 2010. Ancora una volta il rapporto con un immigrato ha una funzione terapeutica per uscire dalla depressione, che nel film precedente era aggravata anche da un handicap fisico. Qui però il rapporto fra i due è più scoperto ed entrambi mirano a sfruttare l'altro per ottenere qualcosa. Sotto sotto però Alice disprezza l'immigrato clandestino Samba e quest'ultimo utilizza la donna solo per i suoi fini egoistici. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SAMBA LA TRAMA DEL FILM

Samba Cissé (Omar Sy) è un immigrato clandestino a Parigi che vive da olter 10 anni in un centro di accoglienza fuori città in attesa di un permesso di soggiorno che sembra non arrivare mai. Di giorno lavora in nero come lavapiatti in un ristorante, ma la sua vita sembra priva di prospettive. Spaventato dalla possibilità di essere espulso dalla Francia, Samba decide di rivolgersi ad un'associazione che tutela gli immigrati, dove conosce Alice (Charlotte Gainsbourg), una donna che sta trascorrendo lì un periodo da volontaria, mentre è in pausa dal lavoro a causa di stress e depressione. La donna prende subito a cuore la situazione di Samba, sperando che aiutando l'immigrato possa riportare un po' di serenità nella propria vita. Dall'altra parte Samba si convince sempre di più che Alice sia la persona giusta per risolvere la sua situazione sempre più precaria. L'immigrato e la borghese sembrano due personalità del tutto inconciliabili, ma ad avvicinarli sarà la possibilità di potersi sfruttare l'un l'altro per i propri interessi.

