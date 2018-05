Simone Coccia Vs Danilo Aquino/ Grande Fratello 2018: lite per una frase sessista ai danni di Lucia Bramieri

Simone Coccia Colaiuta lancia pesanti accuse contro Danilo e Filippo: chiederà la loro squalifica nella puntata del Grande Fratello del prossimo martedì?

18 maggio 2018

Simone Coccia Colaiuta

Scoppia la lite al Grande Fratello 2018 dove, questa notte, sempre a ridosso della fine della diretta, è successo di tutto. Le accuse di Simone contro Danilo e Filippo hanno trovato sostanza e tutto per via di un confessionale in cui il romano si sarebbe sfogato dicendo frasi sessiste ai danni di Lucia Bramieri. In effetti le cose hanno iniziato a stancare un po' i fan del programma ma la frase ha creato scompiglio in casa perché Simone, dopo aver sentito la famosa frase, è uscito in casa e ha detto tutto a Lucia Bramieri che ha perso le staffe accusando Danilo di essere solo un uomo da niente e avvisandolo che, da adesso in poi, il suo nome lo dovrà fare solo in confessionale in occasione delle nomination. Tra i due ormai è tutto finito e non ci sarà un rapporto fino alla fine del suo percorso. La cosa ha fatto infuriare Danilo che ha preso di mira Simone "invitandolo" a mettere in mostra la sua personalità e finendo di stare incollato agli altri per andare avanti nel gioco. Simone non ha colto la provocazione e ha continuato a dire a Danilo che è solo un uomo che vale niente, che pronuncia frasi sessiste e che ha fatto, alla fine, solo la figura che merita. Cosa avrà detto Danilo e anche lui finirà per essere squalificato? Alcuni dettagli rivelati proprio da Lucia Bramieri lasciano capire che il romano avrebbe sottolineato il fatto che "mai andrebbe a letto con la Bramieri" ma detto non in maniera così gentile. Lei ha risposto a tono dicendo che solo sedata potrebbe finire a letto con lui. Tutto finito adesso? (Hedda Hopper)

SIMONE COCCIA CONTRO TUTTI?

Il clima di pace auspicato da Barbara d'Urso continua ad essere un miraggio all'interno della Casa del Grande Fratello. A confermarlo sono arrivate puntualmente ieri sera nuove pesanti accuse di un concorrente ai danni dei propri compagni di avventura. Simone Coccia Colaiuta, a tavola con Veronica, Lucia e Alberto si è espresso duramente contro Filippo e Danilo, accusando i due coinquilini di avere pronunciato delle frasi sessiste. E non sono mancate pesanti accuse anche contro Luigi Favoloso e la sua maglietta: a differenza di quanto dichiarato dal concorrente eliminato la scorsa settimana, le scritte in questione non sarebbero state rivolte ad una sola persona ma alle donne in generale. Il fidanzato di Stefania Pezzopane ne ha avute per tutti: "Questi dicono cose sessiste, cose schifose. Perché quello che ha scritto Favoloso sulla maglietta? Era una cosa in generale quella frase! Ma l'altro che ha detto della prova del sesso. E Filippo la frase contro Aida ‘a Roma le donne come te le bruciano’?"

SIMONE COCCIA COLAIUTA CHIEDE LA SQUALIFICA DI DANILO E FILIPPO

Nella sua lunga invettiva contro Danilo e Filippo, Simone Coccia Colaiuta ha rivelato di non voler più tacere su quanto da lui scoperto e di volerne parlare pubblicamente nella puntata del Grande Fratello di martedì prossimo. Il concorrente vorrà essere chiaro con Barbara d'Urso e chiedere persino la squalifica dei due coinquilini: "Poi anche l'altra cosa che ha detto la dirò nella prossima puntata. Martedì sera dirò tutto quello che hanno detto e li farò vergognare, devono essere squalificati devono uscire con il burqa. (...) Io non ho detto questo per fare la spia o per farmi vedere, ma perché sono cose allucinanti". Per Simone Coccia Colaiuta tutto sembra essere chiaro e bello, anche se è impossibile dimenticare quanto accaduto solo qualche giorno fa quando Luigi Favoloso aveva preso in giro la sua fidanzata Stefania. In tale circostanza Simone aveva preferito schierarsi dalla parte del collega e contro Aida Nizar, prendendo una posizione facile...

