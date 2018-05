Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e Donne: hanno una storia fuori dallo studio?

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: nella puntata del trono over di Uomini e Donne Gianni Sperti accusa la coppia di avere una storia fuori dallo studio. Iniziano le indagini.

18 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Oggi pomeriggio, venerdì 18 maggio, su Canale 5 tornano i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. I riflettori si accendono su Sossio Aruta, che al momento sta frequentando Ursula e Nevila. La bella mamma pugliese non capisce perché il cavaliere non voglia darle l’esclusiva, nonostante lei noti un forte interesse dell’uomo quando sono fuori dallo studio. In settimana, la dama è uscita anche con Enrico, il nuovo cavaliere che era venuto per corteggiare Ida, e Sossio fa fatica a nascondere la sua gelosia, rivela Isa e Chia. Gianni Sperti chiede di poter vedere i telefoni di Sossio e Ursula perché pensa che tra di loro ci sia una storia. Ursula, senza mostrare il cellulare, dice di aver mandato degli audio e degli screen alla redazione, che dichiara di non aver mai avuto in mano il telefono dei diretti interessati ma si sono fidato di quello che gli hanno mandato. Sossio non vuole cedere, mentre Ursula fa leggere alla redazione tutti i messaggi scambiati nell’ultima settimana.

Il pubblico consiglia a Ursula di "buttarsi" su Enrico

In base a quello che viene letto, la redazione esclude che tra i due ci sia una storia, anticipa Isa e Chia. Anche sui social, sono tanti i fan di Uomini e Donne che non credono alla buona fede della coppia: “Anche io penso che Ursula e Sossio”, “Che #Sossio e #Ursula siano d'accordo è noto a tutti” e “Ursula e Sossio mentono ma ci siamo sorbiti 28 mesi di Isa e Riccardo”, si legge su Twitter, Altri utenti, invece, criticano Ursula: “Ursula son 4 anni che Sossio si comporta così! Cosa pretendevi? Di cambiare un cretino? Sei una illusa!” e “È pure bella ursula! Ma perchè non ci arriva? Cosa sbagliamo?”. Inoltre il pubblico consiglia a Ursula di lasciare Sossio e proseguire la conoscenza con Enrico: “Ursula provaci con Enrico e vedi che farai la stessa fine di Ida che da Sossio è passata a Riccardo e se ne è pure andata a casa” e “Brava Ursula che balla con Enrico, altro che Sossio”.

