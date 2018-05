THE CORRUPTOR - INDAGINE A CHINATOWN/ Su Iris il film con Mark Wahlberg (oggi, 18 maggio 2018)

The Corruptor - Indagine a Chinatown, il film in onda su Iris oggi, venerdì 18 maggio 2018. Nel cast: Chow Yun-Fat e Mark Wahlberg, alla regia James Foley. Il dettaglio della trama.

18 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST MARK WAHLBERG

Il film The Corruptor - Indagine a Chinatown va in onda su Iris oggi, venerdì 18 maggio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola di genere thriller del 1999 che è stata diretta da James Foley (Cinquanta sfumature di nero, Americani, Perfect stranger) e interpretata da Chow Yun-Fat (Gods of gamblers, A better tomorrow, Anna and the king), Mark Wahlberg (Pain & gain - Muscoli e denaro, Ted, Boogie nights - L'altra Hollywood) e Ric Young (The transporter, Indiana Jones e il tempio maledetto, L'ultimo imperatore). Il film è stato prodotto da Dan Halsted, produttore anche di molti film di John Woo, sceneggiatore e regista cinese noto soprattutto per i suoi film d'azione. Ecco nel dettaglio la trama del film.

THE CORRUPTOR - INDAGINE A CHINATOWN, LA TRAMA DEL FILM

Nick Chen (Chow Yun-Fat) è il primo poliziotto di origine cinese in servizio a Chinatown, New York. L'agente però, per adattarsi a fare il proprio difficile lavoro nel suo quartiere, si lascia corrompere dal boss del quartiere. Chinatown è infatti una sorta di mondo a parte, dove vigono leggi non scritte diverse da quelle del resto della città e dove a comandare veramente sono poteri diversi. Quando è necessario Chen chiude un occhio e in cambio riceve denaro, vestiti e donne. Il compito di Chen è anche tenere sotto controllo la mafia cinese rivale, che vorrebbe prendere il controllo del quartiere e gestire il redditizio racket del lavoro nero. Al poliziotto cinese viene però affiancato Daniel (Mark Wahlberg), un giovane bianco idealista che non si sente pronto ad adottare i metodi del suo compagno di pattuglia. Il giovane agente però è anche inesperto ed impulsivo, e muovendosi in un ambiente che non conosce rischia solo di fare danni. Quando, senza dare retta a Chen, procede da solo ad arrestare un presunto criminale, fa saltare la copertura di un collega in incognito, attirandosi le ire del dipartimento. Daniel però ha anche un padre pieno di debiti e la triade gli fa un'offerta estremamente generosa per averlo sul suo libro paga.

