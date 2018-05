Uomini e Donne/ Sara Affi Fella sceglie martedì, Mariano Catanzaro non torna (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella registrerà la sua scelta martedi (ed è già stata in villa). Mariano Catanzaro invece non torna...

18 maggio 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella, Uomini e donne

Dopo le emozioni vissute grazie alla scelta di Nilufar Addati, il pubblico di Uomini e Donne è in attesa di scoprire quale sarà invece la scelta di Sara Affi Fella. Le ultime novità ci svelano che Sara avrebbe già trascorso con Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni il giorno e la notte in villa. I due, nelle ultime ore, sono stati assenti da Instagram (dove invece sono sempre molto attivi) ma a confermare che il soggiorno in villa è già avvenuto arriva il Vicolodellenews, che annuncia che anche in questo caso bisogna attendere solo la scelta della tronista che avverrà però in studio così come accaduto per Nilufar Addati. La registrazione della scelta di Sara è prevista per martedì prossimo e, con grande probabilità, andrà poi in onda il giorno dopo così come accaduto per Nilufar. Possibile però che, in attesa della scelta, arrivi qualche segnalazione che possa anticiparci qualche piccolo dettaglio.

IL TRONO DI MARIANO È FINITO?

Altro quesito rimasto da risolvere riguarda invece il destino di Mariano Catanzaro. Dopo il caos scatenato dalla segnalazione della scorsa settimana, il tronista ha inseguito Valentina ed Eleonora fuori dallo studio per chiarire. La prima è poi tornata in studio ma solo per dire che la sua risposta nel caso di scelta sarebbe un no. Diversa la situazione per Eleonora che è uscita con Mariano e l'ha addirittura baciato. In studio però le cose sono cambiate ancora una volta: dopo le tante accuse del pubblico in studio e degli opinionisti, Valentina è andata via seguita da Eleonora. Mariano è rimasto così da solo e Maria De Filippi ha preferito chiudere la puntata senza dare seguito alla cosa. Che sia quindi finito il suo trono in questo modo? Sembra proprio di si.

