Uomini e Donne/ Tina lascia il posto a Gemma? La Cipollari furiosa: "Ecco la verità" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Maria De Filippi vuole davvero "cacciare" Tina Cipollari e dare il suo posto a Gemma Galgani? L'opinionista chiarisce tutto

18 maggio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Tina Cipollari

La nuova stagione del Trono Over di Uomini e Donne potrebbe essere ricca di novità. Nelle ultime settimane si continua a parlare di un possibile addio di Tina Cipollari alla poltrona di opinionista, che potrebbe lasciare alla sua rivale per eccellenza: Gemma Galgani. "C’è una voce che circola da giorni. E che sta facendo tremare Mediaset. Tina Cipollari starebbe per lasciare Uomini e Donne. La Vamp avrebbe deciso di portare a termine la sua esperienza come tronista. E poi – da settembre – di prendersi una pausa dallo show. Il motivo? La storica opinionista vorrebbe dedicarsi alla famiglia." si legge sul settimanale Nuovo Tv. Addirittura si è vociferato di maretta tra la Cipollari e Maria De Filippi a causa di alcuni atteggiamenti "estremi" dell'opinionista. Ma è davvero questa la verità?

IL CHIARIMENTO DI TINA CIPOLLARI

A chiarire questa situazione arriva proprio Tina Cipollari che, al settimanale Sono, sbotta e chiarisce: "Maria in collera con me? Ma lasciamo stare! Ma se mi adora? E poi tutta questa grottesca faccenda non si regge in piedi per un motivo preciso." In molti hanno creduto inoltre che tutta la questione della separazione dal marito Kikò Nalli fosse una montatura nata ai fini dello share e della visibilità. Tina però tiene a chiarire anche questa vicenda: "Chicco ha annunciato urbi et orbi di avere una nuova fidanzata, un'attrice spagnola. L'ha confermato anche a me e si sono pure fatti fotografare mano nella mano. A lui per il momento di dettagli non ne ho chiesti, ci vuole un po' di discrezione in queste cose, è il padre dei miei figli" conclude la Cipollari. Insomma, Tina resta a Uomini e Donne!

