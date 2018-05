VUOI SCOMMETTERE?/ Michelle Hunziker l'omaggio a Fabrizio Frizzi e l'appello contro abbandono dei cani

Michelle ha tenuto le fila del suo nuovo programma. Tra momenti esilaranti e battute, un piccolo collegamento con la figlia Aurora. E infine anche un impegno sociale in favore delle donne

18 maggio 2018 Redazione

Michelle Hunziker e Aurora Rmazzotti

La prima puntata di “Vuoi Scommettere?” è appena terminata. Michelle Hunziker ha fatto da vera padrona di casa ed elegante, in un morbido tailleur bianco, ha tirato le fila dell’intero show durato circa 3 ore. La figlia, Aurora Ramazzotti, è stata in collegamento per alcuni momenti della kermesse raccontando, in particolare una sfida avvenuta a Monopoli, in Puglia. Il primo personaggio famoso a entrare nello studio del Teatro 5 di Cinecittà è Maria De Filippi che per Michelle ha messo in pausa i suoi numerosi impegni lavorativi. Maria De Filippi, come in ogni game show, si è dimostrata disponibile, simpatica e con voglia di mettersi in gioco. Tra le quote rosa, degli ospiti, Silvia Toffanin che, in una veste divera dal solito, ha anche lei scommesso e giocato con la padrona di casa, mostrando la sua vena più sportiva. Tra gli uomini, Antonino Cannavacciulo si è dilettato nella preparazione di una centrifuga zenzero e limone per Nek e ha giocato con un giovane concorrete, un bambino di solo 11 anni con la dote di saper riconoscere, solo dagli occhi, tutti i giocatori della serie A.

I COLLEGAMENTI CON AURORA

Insieme a Cannavacciuolo e a Nek hanno giocato con Michelle Hunziker anche Ricky Tognazzi e Andrea Pucci. Esilarante la prova di gioco per la quale ha scommesso il comico, la concorrente della sfida è stata in grado di riconoscere il nome di alcuni modelli di water (ne esistono quaranta). E infine anche Alberto Tomba, il grande campione dello sci, che ha scommesso sulla prova commentata – in collegamento da Monopoli – da Aurora Ramazzotti. Il tempo che ha visto la figlia della showgirl protagonista dello show non è stato molto lungo, ma lei si è dimostrata matura e all’altezza del suo compito. Tutti gli ospiti si sono svestiti delle loro maschere da conduttrici, cantanti, chef, attori e sportivi, per far divertire il pubblico. Anche se, talvolta, le prove e le penitenze sono sembrate un po’ banali, possiamo definirlo un vero programma di intrattenimento e Michelle Hunziker continua a piacere per la sua spontanità e profonda bravura.

L’IMPEGNO SOCIALE

Michelle Hunziker durante le tre ore di kermesse ha tentato in ogni modo di mostrare degli impegni sociali. Inanzitutto, all’inizio della puntata ha voluto ricordare il collega presentatore Fabrizio Frizzi, morto lo scorso 26 marzo. Un ricordo commosso che è stato accolto dall’intero pubblico. Durante la prova di Maria De Filippi, cui protagonisti erano dei meravigliosi cani, Michelle Hunziker ha sottolineato l’importanza, l’amore e la cura che ci vuole per vivere con degli animali e per questo ha pregato i telespettatori, di non abbandonare gli amici pelosi durante le vacanze estive. Infine, la conduttrice, ha espresso il desiderio di voler dare una grande importanza sociale al programma e di voler far firmare una proposta di legge, che ha chiamato “Codice rosso”, per poter abbreviare i tempi di intervento nel caso in cui le donne denuncino degli abusi. Michelle Hunziker è una conduttrice molto amata dal pubblico italiano, il nuovo appuntamento è previsto per giovedì prossimo.

