Vittorio Sgarbi contro Rosita Celentano: video. “Vergognati! E quello che dice tuo padre fa cag...”, tuona il critico d'arte. Cosa ha detto la figlia di Adriano per scatenare la sua ira?

18 maggio 2018 Silvana Palazzo

Vittorio Sgarbi contro Rosita Celentano

Vittorio Sgarbi è un fiume in piena. Il celebre critico d'arte ne ha avuto per tutti negli ultimi giorni, dal MoVimento 5 Stelle ad Andrea Scanzi, ma ha ricevuto anche la brutta notizia della condanna per diffamazione a causa di un articolo pubblicato dal Giornale. Nel mirino di Sgarbi è finita anche Rosita Celentano, a cui ha dedicato un video dal titolo “sul cesso a cagare ci stai anche tu”. Il politico e scrittore non ha apprezzato le critiche della figlia di Adriano Celentano, secondo cui «ha perso credibilità» per quella vicenda del video girato in bagno in cui Luigi Di Maio, capo politico M5s, è stato paragonato ad un lassativo. Sgarbi non ha digerito l'appunto di Rosita e lo ha dimostrato con il duro attacco che le ha riservato. «Vorrei sapere se Rosita Celentano ha visto mai il museo dell'Alto Medioevo, se sa dov'è» dice dopo una breve invettiva contro i Cinque Stelle e Virginia Raggi. «Chi li sostiene deve spiegarmi cosa ha fatto di buono e giusto. Siamo arrivati alle capre che devono brucare per tagliare l'erba dei prati... Però lei parteggia ciecamente per il MoVimento 5 Stelle».

VITTORIO SGARBI CONTRO ROSITA CELENTANO: COSA È SUCCESSO?

Vittorio Sgarbi ci è andato giù pesante con Rosita Celentano, che ha fatto rientrare nella categoria di persone «che non hanno dato una prova precisa di quello che sono, se non attraverso la potenza del loro nome e dei loro genitori». Il critico d'arte non ha apprezzato anche il fatto che si sia contrapposta «a chi ha fatto politica e chi come me ha ironizzato». E poi rilancia: «Avrei perso credibilità per essermi seduto sul cesso? Non esiste la provocazione nel linguaggio contemporaneo...», dice ironico. E poi rilancia al mittente le critiche: «Se tu rimproveri me, spiegami perché ti va bene stare con un comico modesto come Grillo che ha fatto politica dicendo vaffanculo? A te piace uno così? Ti ricordi che ha chiamato psiconano Berlusconi, per me lo è Di Maio. Può dire a Napolitano che è un incapace? Può dire Cancronesi a Veronesi, il medico che ha salvato gente dal cancro? Vergognati tu, Orietta Berti e Grillo». Come se non bastasse, tira in ballo anche Adriano Celentano: «Io ho fatto molto, quello che hai fatto tu non lo so e quello che ha detto tuo padre fa cagare».

