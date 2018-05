A che ora si sposano Harry e Meghan?/ Royal Wedding: il programma completo

A che ora si sposano Harry e Meghan e quale sarà il programma completo delle nozze dell'anno? Gli ospiti sono già in arrivo ma è tutto "rimandato" alle prossime ore?

19 maggio 2018 Hedda Hopper

Meghan Markle e il Principe Harry

Un trionfo di colori, di cappellini e di critiche per i primi invitati che sono chiamati a Windsor per prendere posto in cappella. Dopo questa prima sfilata, ci sarà una mezz'ora di pausa, più o meno e dalle 12.20 inizieranno ad arrivare gli invitati reali del matrimonio di Meghan Markle e il principe Harry. Questo è quello che è successo in questi minuti mentre le televisioni italiane hanno iniziate le loro dirette in attesa del sì dei due giovani e con gli occhi ben puntati su quelli che saranno gli errori, le curiosità e tutto quello che il "bello della diretta" potrà regalarci. Rimane il fatto che tutto è stato pensato nei minimi dettagli e che c'è un programma ben preciso e completo per le nozze: ma a che ora si sposeranno Meghan ed Harry?

A CHE ORA SI SPOSERANNO HARRY E MEGHAN MARKLE?

Secondo il programma alle ore 11.20 circa, la famiglia reale britannica arrivare. I Windsor arriveranno a piedi o in macchina e useranno la Galilee Porch per entrare. Il principe Harry e il fratello William, attesi alle 11.45 mentre Meghan, partirà per la cattedrale lasciandosi alle spalle l’hotel dove ha trascorso l’ultima notte da single. Subito dopo la Regina, prevista in Chiesa alle 11.59 (12.59 ora italiana), toccherà alla sposa. Sarà alle 13.00 ore italiane che prenderà il via la cerimonia con l'arrivo di Meghan Markle che sarà accompagnata all'altare dal Principe Carlo ma solo dalla metà della navata in poi visto che l'attrice, da brava femminista, percorrerrà la prima metà della navata della St George Chapel da sola. Dopo la cerimonia che dovrebbe durare circa un'ora, i due sposi faranno il loro giro di 25 minuti in carrozza per poi raggiungere gli invitati e dare il via al ricevimento.

© Riproduzione Riservata.