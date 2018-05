AIDA NIZAR / Il preferito al Grande Fratello e il fidanzato italiano famoso: "Gli ho spezzato il cuore"

Aida Nizar e la sua esperienza al Grande Fratello raccontata al settimanale Spy: il suo preferito nella Casa e il trascorsi sentimentali con un italiano famoso.

19 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Aida Nizar ha chiuso prima del tempo la sua esperienza al Grande Fratello ma il periodo le è stato comunque sufficiente per farsi notare e apprezzare da molti italiani. Nella Casa ha avuto più di qualche discussione con gli altri inquilini, come non ricordare a tal proposito lo scontro con Baye Dame che ha portato all'espulsione di quest'ultimo. Ma c'è qualcuno che comunque è riuscito a conquistare la sua fiducia, un concorrente che Aida vorrebbe vedere trionfare in questa edizione. Lei stessa ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Spy: "Non sono stati tutti cattivi con me, Angelo ad esempio no, lui è molto gentile, perbene e mi auguro davvero che vinca lui. Non ha il mio coraggio, ma è molto affascinante". Il ciclone spagnolo, data tra i papabili concorrenti della versione vip del Grande Fratello in partenza il prossimo autunno, ha inoltre chiarito l'identità del suo ex fidanzato italiano, di cui aveva parlato proprio all'interno della Casa.

AIDA NIZAR E IL SUO FIDANZATO ITALIANO

Aida Nizar ha avuto una storia con un vip italiano ma prima dell'intervista a Spy non ne aveva rivelato il nome. Ora anche il suo ex fidanzato ha un'identità ovvero il giocatore di basket Giacomo Galanda, ex della Fortitudo Bologna e della Nazionale. La storia, secondo quanto rivelato dalla spagnola, è durata un anno e mezzo, fino a quando lei ha deciso di chiudere definitivamente: "Ho avuto un ragazzo italiano molto noto, il giocatore di basket Giacomo Galanda. Eravamo piccoli, ci siamo conosciuti per strada, è stato un colpo di fulmine, siamo stati insieme un anno e mezzo, poi io gli ho spezzato il cuore". Ha quindi dato la descrizione del suo uomo ideale: "Conservo ancora le sue lettere, parlavamo in inglese perché io allora non parlavo ancora italiano. Diciamo che è stata una storia molto pulita e bella. Sapete a me piace il genere di uomo molto gentile, che in amore e nel sesso sa attendere il momento giusto. Io l'ho tenuto in ballo per un po' e lui ha saputo aspettare".

