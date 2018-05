ALFONSO SIGNORINI VS BARBARA D'URSO / "Meglio il 6% che il finto moralismo in televisione" (Grande Fratello)

Alfonso Signorini attacca Barbara d'Urso a Chiambretti Matrix, chiamando in causa quello che definisce il finto moralismo del Grande Fratello. Le sue spiegazioni.

19 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Alfonso Signorini

Che Alfonso Signorini non gradisca il Grande Fratello e tutti gli sviluppi ad esso relativi, è ormai fatto noto: il direttore di Chi si è espresso spesso duramente contro Barbara d'Urso e l'eccessivo utilizzo del trash in televisione. Ma l'ex opinionista della versione vip del reality show, al Chiambretti Matrix ne ha anche spiegate le ragioni, non rinunciando ad esprimere un duro attacco nei confronti della conduttrice e dei temi trattati in trasmissione. Ospite di Pietro Chiambretti, il giornalista ha precisato di accettare il trash ma di non gradire affatto il finto moralismo, con il quale vengono chiamate in causa alcune tematiche. "Non rinnego il trash, detesto il finto moralismo", ha precisato Alfonso Signorini aggiungendo, "Preferisco fare il 6% di ascolti, piuttosto che una tv che non mi piace". Parole che difficilmente passerano inosservate alla Carmelita nazionale: dovremo attendere il suo riscontro nella puntata di Domenica Live di domani?

ALFONSO SIGNORINI VS BARBARA D'URSO: LO SCONTRO CONTINUA

Sono giorni particolarmente intensi nello scontro tra Alfonso Signorini e Barbara d'Urso. A chiamare in causa il direttore di Chi, è stata infatti anche Striscia la notizia che ha lanciato una bomba riguardo la fuga di sponsor dal reality show di Canale 5. Il tg satirico ha notato come questa fuga abbia riguardato il GF e non altri programmi, come ad esempio L'Isola dei famosi 2018, nei quali sono stati chiamati in causa altri scandali come ad esempio il canna-gate legato a Francesco Monte ed Eva Henger. Perché in tale circostanza, considerando che erano venute alla ribalta altre questioni come l'omofobia e il razzismo, gli sponsor non si erano ritirati? Secondo Striscia la notizia, dietro a tale boicottaggio, ci sarebbe niente meno che Alfonso Signorini, da sempre contrario a Barbara d'Urso e i suoi programmi. Una bomba sulla quale, almeno fino ad ora, non è giunto nessun riscontro diretto da parte degli interessati alla querelle.

