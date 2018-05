Al Bano, Amici serale 2018 con Romina Power?/ La cantante non conferma: ancora dubbi sulla sua presenza

Al Bano e Romina Power questa sera saranno ospiti nel serale di Amici 2018? Per il momento, nessuna conferma sulla presenza della cantante, che potrebbe lasciare il suo ex da solo sul palco.

19 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Al Bano e Romina Power (Instagram)

A un passo dall'ultima sfida con il competitori di Raiuno, Maria De Filippi si prepara a sfoderare l'artiglieria pesante e lo fa portando nel serale di Amici 2018 una delle coppie della musica più amata e discussa degli ultimi mesi. Loro sono Al Bano e Romina Power, che neanche a farlo apposta, qualche settimana fa hanno messo da parte i duetti musicali per cimentarsi, in veste di ballerini, nella sfida di ballo proposta nel sabato sera da Milly Carlucci. E, visti i risultati che in passato i due ex coniugi Carrisi hanno regalato ai programmi che li hanno ospitati (Ballando con le Stelle 2018 con la loro esibizione di danza ha ottenuto ottimi ascolti, così come l'Intervista di Maurizio Costanzo, che ha totalizzato il 17% di share), c'è da aspettarsi che la coppia mediatica più amata del nostro paese riesca regalare al talent di Canale 5 un risultato in grado di soddisfare le ampie aspettative della padrona di casa. Tuttavia, non è ancora chiaro se Romina Power questa sera sarà al fianco di Al Bano, dal momento che sul video promo trasmesso da Mediaset negli ultimi giorni, la sua presenza è annunciata con un enorme punto interrogativo: accetterà di tornare in scena dopo le polemiche nate in seguito all'intervista di Maurizio Costanzo?

AL BANO CARRISI: "HO SEMPRE AVUTO UN'IDEA POSITIVA DEI TALENT"

Reduce dall'avventura a The Voice Italia 2018, dove il team Carrisi ha trionfato con il primo posto di Maryam Tancredi, Al Bano si prepara a tornare in un talent, ma questa volta in qualità di ospite. Fra poche ore, infatti, l'ex coach del programma di Raidue sarà nel salotto di Maria De Filippi, dove - probabilmente assieme a Romina Power, che non ha ancora confermato la sua presenza - darà manforte ai ragazzi di Amici 2018 nella tanto accesa sfida serale. "Ho sempre avuto un’idea positiva dei talent perché sono una scuola e perché intanto questi ragazzi, invece di stare in mezzo a un mondo esterno pericoloso, stanno lì ad imparare ed iniziano a capire cos’è una cinepresa, come funzionano le luci", ha raccontato a Marco Leardi per Davidemaggio.it il cantante di Cellino San Marco, che ha ripercorso, oltre alla sua avventura a The Voice 2018, anche la sua opinione sul mondo dei talent. In vista della sua nuova avventura nel serale di Amici, Romina Power sarà al suo fianco?

© Riproduzione Riservata.