Alessandra Celentano/ Pronta a tutto per la vittoria di Bryan, e Lauren? (Amici 2018)

19 maggio 2018

Le cadute di stile non sono mancate per Alessandra Celentano che anche quest'anno si è data anima e corpo (e lingua) ad Amici 2018. Anche in questa edizione è successo di tutto ma il suo chiodo fisso sicuramente è stato Bryan. Il ballerino l'ha conquistata sin da subito e lei si è schierata sempre e comunque al suo fianco anche quando Maria De Filippi gli ha fatto notare che anche lui, proprio come Valentina, non era preparato per l'interrogazione incentrata sul teatro, la musica classica e le grandi opere teatrali. Alessandra Celentano lo ha invitato a studiare e ha fatto di lui un ballerino versatile che è riuscito a conquistare e superare i suoi limiti in questi mesi. La maestra Celentano, come ama essere chiamata, questa settimana è entrata in casa e ha avuto modo di aiutare e sostenere Bryan che si è dovuto cimentare in prove difficili. Ancora una volta lei ha avuto modo di mostrarsi dalla sua parte, ma riusciranno i due ad uscire vincitori da questa difficile edizione?

ALESSANDRA CELENTANO: IL PASSO INDIETRO CON LAUREN

Il serale di Amici 17 non è iniziato nel migliore dei modi per la maestra Celentano che ha "rovinato" al pubblico le prime due puntate del talent show lanciandosi in polemiche e liti e non solo con i giudici della commissione estera e con i colleghi ma, soprattutto, con alcuni dei ballerini approdati al serale. Secondo lei Luca, Daniele, Valentina e Lauren non erano certo concorrenti per il serale di Amici 17 ma se i primi tre sono poi man mano usciti, su Lauren ha dovuto fare un passo indietro. In un primo momento l'ha definita grassa e poco consona al serale di Amici 17 e al ballo, ma adesso ha ammesso che la ballerina americana ha fatto passi da gigante portando a casa dei grandi cambiamenti e dei miglioramenti che lei stessa ha dovuto ammettere. Riuscirà a congratularsi con lei questa sera in caso di vittoria? Proprio la Celentano ha voluto i due in sfida, uno contro l'altro, per regalare al circuito del ballo un vincitore, andrà a finire così o ci sarà ancora la parità?

