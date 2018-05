Amici serale 2018/ Ed. 17, diretta settima puntata: Bryan vs Lauren, chi sarà eliminato? Oggi finale ballo?

Amici 2018 serale ed. 17, diretta settima puntata: tra Bryan e Lauren, chi vincerà il circuito danza? J-Ax, Fedez, Massimo Ranieri e Al Bano ospiti. Ci sarà anche Romina Power?

19 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17

Oggi, sabato 19 maggio, alle 21.10 su canale 5, torna l’appuntamento con il serale di Amici 2018. La finale si avvicina e, già nella puntata odierna, ci sarà il primo vincitore. Il settimo serale di Amici 17 regalerà uno spettacolo straordinario al pubblico che, oltre ad assistere alla finale di ballo tra Bryan Ramirez e Lauren Celentano, potrà godere della presenza di tanti ospiti, protagonisti della musica italiana. La finale è sempre più vicina e la tensione tra i concorrenti sale sempre di più. Questa sera, qualcuno lascerà il programma rinunciando al sogno della finale e tutti non vogliono commettere errori. Dopo una settimana intensa di prove, è arrivato il momento di esibirsi nuovamente per conquistare non solo i favori della commissione esterna ed interna, ma anche del pubblico.

AMICI 2018 SERALE: GLI OSPITI DEL 19 MAGGIO

Grandi ospiti per il settimo serale di Amici 2018. Gli allievi della squadra bianca e della squadra blu avranno la possibilità di duettare con alcuni grandi nomi della musica italiana. Ad animare la serata saranno J-Ax e Fedez che il prossimo 1° giugno saranno i protagonisti di un concerto allo stadio San Siro di Milano con cui chiuderanno la loro collaborazione artistica. Ci saranno, poi, due icone della musica nostrana. Il primo è Massimo Ranieri che, oltre ad essere un cantante, è uno degli artisti più completi del mondo dello spettacolo. Ci sarà, poi, anche Al Bano che potrebbe esibirsi da solo. Sulla presenza di Romina Power, infatti, c’è un grosso punto interrogativo ma la cantante potrebbe presentarsi nello studio di Amici per accompagnare l’ex marito con cui è tornata a formare una coppia artistica.

LA FINALE DI BALLO: QUESTA SERA IL VINCITORE DEL CIRCUITO?

Chi sarà il vincitore del circuito danza del serale di Amici 2018 tra Bryan della squadra bianca e Lauren della squadra blu? I due ballerini si sfideranno per portare a casa non solo la vittoria, ma anche un premio in denaro. Nel corso della settimana hanno provato tutte le esibizioni previste incontrando Luca Tommassini e i rispettivi professori. A fare il tifo per Bryan è Alessandra Celentano che lo considera il miglior ballerino della scuola mentre Lauren può contare sull’appoggio di Bill Goodson e Garrison con cui ha anche cenato prima della fatidica finale. A decretare il vincitore del circuito danza sarà la commissione interna di canto e di danza. Chi sarà premiato dai professori con cui hanno lavorato sin dal primo giorno di scuola?

TUTTE LE ASSEGNAZIONI AI CONCORRENTI

Assegnazioni complicate per il settimo serale di Amici 2018. Bryan si esibirà con tre coreografie sulle note di “Formidable”, “Volcano” e un mix di Michael Jackson. Irama canterà “Cosa resterà”, “Quando ho incontrato te”, “Nessun grado di Separazione”, “La canzone di Marinella”. Emma, invece, cercherà di conquistare il pubblico e le commissioni con “Ciao Adios”, “Halo”, “Fast Car”. Per Biondo: “Strip Club”, “Salirò”, “Per un’ora d’amore”. Due coreografie per Lauren sulle note di “Applause”, “Whats’App”. Tre brani per Carmen ovvero “Per Elisa”, “Futura”, “Purple Rain”, “I knowwhere I’ve Been”. Infine, Einar si esibirà su “Una lunga storia d’amore”, “Lei”, “Chissà se lo sai” e “All of me”.

