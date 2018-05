BENVENUTI NELLA GIUNGLA/ Su Rete 4 il film con Adam Brody (oggi, 19 maggio 2018)

Benvenuti nella giungla, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Adam Brody, Jean-Claude Van Damme e Megan Boone, alla regia Rob Meltzer. Il dettaglio.

19 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE JEAN-CLAUDE VAN DAMME

Il film Benvenuti nella giungla va in onda su Rete 4 oggi, sabato 19 maggio 2018, alle ore 23.20. Una pellicola comica e d'avventura che è stata diretta nel 2013 da Rob Meltzer, regista poco conosciuto a livello internazionale che ha potuto contare sulla collaborazione di Jeff Kaufmann, che si è occupato del soggetto e della sceneggiatura. La pellicola è stata coprodotta tra Stati Uniti e Porto Rico e distribuita nel nostro Paese dalla Universal Pictures. Nel cast di attori protagonisti appaiono una lunga serie di interpreti cinematografici americani molto famosi in tutto il mondo come Jean-Claude Van Damme, Adam Brody, Megan Boone, kristopher Van varenberg e Kristen Schaal. Adam Brody, che interpreta il personaggio di Chris, è celebre per aver vestito i panni del personaggio di Seth nella serie televisiva di The Orange County. La sua carriera cinematografica è poi proseguita con pellicole del calibro di Scusa mi piace tuo padre, Scream 4 e Cercasi amore per la fine del mondo. È sposato da 5 anni con la sua collega Leighton Meester. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

BENVENUTI NELLA GIUNGLA, LA TRAMA DEL FILM

Alcuni dipendenti di una nota azienda americana sono costretti a trascorrere alcuni giorni nel bel mezzo della giungla per prendere parte ad un seminario di aggiornamento. Ben presto però il loro viaggio studio si trasformerà in un'avventura adrenalinica e fuori dal comune. Per loro fortuna a proteggerli dalle creature selvagge della giungla c'è Storm Rothschild, un ex militare americano che interviene per salvare il gruppo da un violento attacco sferrato da una tigre famelica e pericolosa. Il loro soggiorno si è dunque trasformato in un vero e proprio incubo e per riuscire a tornare sani e salvi a casa potranno solo fare affidamento sul lavoro di squadra e il loro spirito di sopravvivenza.

