BLU PROFONDO/ Su Iris il film diretto da Renny Harlin (oggi, 19 maggio 2018)

Blu profondo, il film in onda su Iris oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Saffron Burrows, Samuel L. Jackson e Jacqueline McKenzie, alla regia Renny Harlin. Il dettaglio.

19 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST SAFFRON BURROWS

Il film Blu profondo va in onda su Iris oggi, sabato 19 maggio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola che è stata diretta nel 1999 da Renny Harlin mentre nel cast troviamo Saffron Burrows nei panni della protagonista femminile, Susan McCallister. Saffron Burrows è famosa per aver interpretato alcuni ruoli di spicco in film come Small Apartments, Troy, Tentazione mortale, Running over me e Wing Commander - Attacco alla Terra. Al suo fianco, nel cast di Blu profondo troviamo anche Samuel L. Jackson, Jacqueline McKenzie e Aida Turturro. La trama di Blu profondo ricorda a grandi linee quella della saga cinematografico de Lo squalo. Gli squali protagonisti del film sono in parte creati digitalmente e in parte strutturai a livello meccanico. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BLU PROFONDO, LA TRAMA DEL FILM

Un'equipe di ricercatori è prossima a scoprire una possibile cura per l'Alzheimer. Per farlo i medici stanno eseguendo da diversi mesi di esperimenti su alcuni esemplari di squalo ospitati nella struttura di ricerca gestita da Susan Mcallister. Una sera però, quando l'esperimento sembra vicino ad una conclusione positiva, la situazione precipita. Uno degli squali sottoposti ai trattamenti medici assale uno dei ricercatori divorandogli il braccio. Il resto del gruppo tenta così di chiamare soccorsi che però incontrano grande difficoltà a raggiungere il centro di ricerca, situato in pieno mare aperto. Inoltre, una tempesta appena iniziata fa infrangere l'aereo dei soccorsi su un'enorme rocca. Come se non bastasse il centro di ricerca inizia implodere con la struttura che pian piano diventa sempre più fatiscente, permettendo così agli squali di uscire dalle vasche di contenimento. Per i ricercatori inizia così un vero e proprio incubo. L'unica speranza di salvezza risiede in un motoscafo che si trova in una stanza dell'edificio e che potrebbe portarli in salvo. Poco dopo però scoprono che anche il motoscafo è andato distrutto. Riusciranno a uscire sani e salvi dalla trappola mortale in cui sono imprigionati?

