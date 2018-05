Ballando con le stelle 2018/ Diretta finale: vincitori e classifica. Gina Lollobrigida ballerina per una notte

Ballando con le stelle 2018, diretta finale 19 maggio: Gina Lollobrigida ballerina per una notte. Chi sarà il vincitore al termine di una serata ricca di sfide?

19 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Milly Carlucci

Emozioni, adrenalina e tanto divertimento sono gli ingredienti della finale di Ballando con le stelle 2018 in programma oggi, sabato 19 maggio, alle 20.35 su Raiuno. Dopo molte settimane di sfide e allenamenti, le coppie finaliste sono pronte per sfidarsi nell’ultima, decisiva puntata. In palio c’è il titolo di vincitore di Ballando con le stelle 2018 che Milly Carlucci con Paolo Belli assegnerà al termine di una lunga serata. A giudicare sarà l’inflessibile giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. L’ultima parola, però, come sempre, spetterà al pubblico che esprimerà la propria preferenza attraverso il televoto: 894.001 da telefono fisso (al costo di euro 0,51 IVA inclusa), oppure inviando un sms allo 475.475.1 da telefono mobile (al costo di euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati).

BALLANDO CON LE STELLE 2018: GINA LOLLOBRIGIDA OSPITE DELLA FINALE

Per la finalissima di Ballando con le stelle 2018, Milly Carlucci lancia sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico della Rai una delle ultime dive del cinema italiano ovvero Gina Lollobrigida. Attrice, scultrice e fotografa italiana, Lollo è stata una delle attrici più importante degli anni ’50 e ’60. Contesa dai più grandi registi come Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Luigi Comencini, Gina Lollobrigida ha ottenuto molti riconoscimenti come un Golden Globe per il film Torna a settembre, sette David di Donatello e due Nastri d'argento. Questa sera cercherà di trasformarsi in una ballerina cimentandosi in un charleston. A giudicare l’esibizione della Lollo sarà Sandro Mayer che assegnerà alla ballerina per una notte un punteggio destinato ad una delle coppie in gara.

LE COPPIE FINALISTE: CHI SARANNO I VINCITORI?

A sfidarsi nel corso della finale di Ballando con le stelle 2018 saranno le seguenti coppie: Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando. Nel corso della serata, le coppie finaliste dovranno affrontare una serie di sfide su diversi stili di ballo come cha cha cha, tango, valzer, jive, rumba, paso doble, salsa, rumba, merengue e qickstep. L’obiettivo è mostrare i miglioramenti fatti per fare colpo non solo sulla severissima giuria, ma soprattutto sui telespettatori che, con il televoto, avranno nelle mani un’arma importante per scegliere il vincitore.

