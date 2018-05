Beatrice e Eugenie come si vestiranno?/ Occhi puntati sul loro look al matrimonio Harry e Meghan

19 maggio 2018 Valentina Gambino

Come si vestiranno Beatrice ed Eugenie?

Come si vestiranno Beatrice ed Eugenie? Al pubblico social interessa esclusivamente di scoprire i loro bizzarri abiti, in attesa del matrimonio di Harry e Meghan di oggi. “Al diavolo l’abito di Meghan, vogliamo vedere i cappellini assurdi di Beatrice ed Eugenie”, si legge su Twitter. Come dimenticare i cappellini delle due durante le nozze di Kate Middleton e William? Il 29 aprile del 2011, di loro si è parlato in maniera costante soprattutto per “colpa” di un outfit decisamente sopra le righe che ha fatto discutere ed anche storcere il naso. Naturalmente il vestito di Meghan Markle sarà talmente bello da concentrare tutta l’attenzione dei presenti. Anche loro però, dotate quasi sempre di particolari creazioni, avranno modo ancora una volta di far parlare i tabloid dell’intero mondo: con cosa si presenteranno questa volta? Scopriamo a seguire gli ultimi dettagli dell’evento dell’anno.

Il 29 aprile del 2011, i copricapi bizzarri di Beatrice ed Eugenie diventarono quasi storia. Il popolo del web infatti, si è divertito a prendere in giro le due che si erano presentate all’evento indossando dei cappellini forse un poco troppo stravaganti: cosa faranno oggi? Nonostante ai tempi quei particolari copricapi portavano la firma di Philip Tracy risultarono ugualmente “molto particolari”. Eugenie di York, 28 anni, prossima alle nozze a Windsor a fine anno con il fidanzato di sempre, era agghindata in Vivienne Westwood, e Beatrice di York, 29 anni, in Valentino. Nonostante la stranezza, il cappello che ha indossato Beatrice è stato venduto su eBay per un valore di 131mila sterline donate interamente in beneficenza. Il bizzarro outfit in qualche modo è servito, nonostante l’imbarazzo iniziale. Ma di loro si è parlato molto anche nella primavera del 2016, quando al garden party tradizionale di Buckingham Palace, fecero un’altra apparizione degna di Genoveffa e Anastasia, le due sorellastre di Cenerentola: goffe e trasandate dietro una splendente Kate Middleton.

La stampa le prende spesso di mira

Beatrice ed Eugenie sono state considerate da sempre le eterne seconde e questo, non ha certamente giovato sulla loro autostima. Eugenie aveva appena 6 anni e Beatrice solo 8 quando i genitori, Sarah Ferguson e il principe Andrea, divorziano. Rispetto a Harry e William sono le eterne seconde, le cugine “sfigate” da non presentare agli amici. Non eccessivamente di bella presenza e sempre un poco goffe. I look sfoggiati nel corso del tempo poi, di certo non le hanno aiutate e così, anche i tabloid inglesi le attaccano spesso. Sarah Ferguson, è dovuta intervenire pubblicamente per proteggerle da una certa campagna di odio alimentata dalla stampa più “trash”. Per quanto riguarda la scelta degli abiti però, tendono a non azzeccarne nemmeno una. Adorano la roba “esasperata” e floreale che, come è noto, non aiuta di certo la silhouette. Le due sorelle però, pare abbiano un ottimo rapporto ed infatti sono sempre insieme e spensierate mentre presenziano a party ed eventi di gala. Staremo a vedere cosa combineranno nella giornata di oggi durante le nozze di Harry e Meghan.

