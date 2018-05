Bryan Vs Lauren, vincitore del circuito ballo/ Amici 2018, stasera l'annuncio?

Sono passati mesi da quando abbiamo conosciuto Bryan e Lauren e per loro potrebbe essere arrivato il momento del verdetto ad Amici 3028: ci sarà il vincitore del circuito ballo?

19 maggio 2018 Hedda Hopper

Lauren Celentano, Amici 17

Tutto pronto per rivelare il nome del vincitore del circuito ballo di Amici 2018? Sembra che questa volta ci siamo davvero alla luce di quello che è successo questa settimana nelle rispettive casette di Bryan e Lauren. I due sono stati chiamati a prepararsi per la sfida finale e per questo sono arrivati i "rinforzi". Da una parte Luca Tommassini ha raggiunto Goodson e Garrison pronti a sostenere e preparare Lauren, dall'altra, invece, ha raggiunto la Celentano pronta a tenere il suo pupillo fino alla fine in questo programma. Lei stessa, però, ha ammesso che loro due hanno fatto davvero tanto in questi mesi e che Lauren ha fatto passi avanti notevoli in questo serale ma, nonostante tutto, è pronta a preparare al meglio il suo cavallo vincente, il ragazzo su cui ha puntato tutto sin dall'inizio e che ha sostenuto tanto in questo serale anche a discapito della stessa Lauren che, intanto, ha conquistato il grande pubblico.

LE ASSEGNAZIONI DI LAUREN

Le coreografie assegnate ai due ballerini sono complicate ma bellissime e loro stessi hanno avuto non poche difficoltà ad affrontarequesti pezzi. In particolare, Lauren ha avuto una serie di coreografie che lo stesso Luca Tommassini ha preparato per lei e proprio nei giorni scorsi, con un video inviato in casetta, la bella americana ha avuto modo di dare una prima sbirciatina. Nella seconda fase, Lauren ovrà ballare sulle note di Applause e What'up (che ha creato un po' di scompiglio per via delle prese che la metteranno alla prova), tutte con la direzione artistica di Luca Tommassini e con l'aiuto dei professorionisti che continuano ad essere figure portanti di questo serale. Le prove sono andate avanti per tutta la settimana ma Lauren ha avuto uno scossone, proprio come Bryan, quando è arrivata per loro la prov proibitiva, la pole dance.

LA POLE DANCE NON PIACE A BRYAN

Siamo sicuri che Lauren possa portare a casa anche questa con una certa agilità ma Bryan ha avuto da ridire. Proprio per questo la maestra Celentano ha avuto modo di entrare in casa per incontrarlo e invitarlo ad affrontare le prove come sempre ha fatto in questi mesi. Dall'hip hop alla danza sui tacchi, dal pop alle prove proibitive con tutti gli stili (anche il top tap), cosa potrà fermare il ballerino? Siamo sicuri che Bryan è proiettato verso la vittoria ma sarà il pubblico a decidere se potrà andare avanti o meno e questo potrebbe metterlo a rischio. Sicuramente il pubblico apprezza molto di più la dolce e umile Lauren, riuscirà davvero l'americana a portare a casa la vittoria nel circuito del ballo?

© Riproduzione Riservata.