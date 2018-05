Carlo d'Inghilterra/ Il principe del Galles accompagna Meghan Markle all'altare

Il principe Carlo, padre di Harry, accompagnerà Meghan Markle all'altare, dopo l'improvvisa defezione del padre della sposa Tom Markle per un malore.

Il principe Carlo (LaPresse)

Il matrimonio del secolo non è privo di colpi di scena anche dell'ultima ora. Il Principe Carlo ha infatti annunciato appena ieri che accompagnerà Meghan Markle all'altare, dove l'attenderà il Principe Harry. Il padre della sposa Thomas Markle non sarà infatti presente alla cerimonia, a causa di un malore che lo ha colpito nei giorni scorsi e che lo ha costretto a sottoporsi a un'operazione urgente al cuore. Per Carlo il compito sarà piuttosto semplice, dato che la maggior parte della navata verrà percorsa dalla sola Meghan, nella splendida cornice della cappella di St George. La sposa arriverà infatti quasi fino all'altare prima di unirsi al suocero, per affrontare l'ultimo tratto, e non si tratta di un cambiamento dell'ultimo minuto, dato che questa scelta sarebbe stata attuata anche se Meghan avesse avuto al suo fianco il padre Thomas. Secondo l'annuncio ufficiale di Kensington Palace, sarebbero stati proprio Harry e Meghan a richiedere la presenza di Carlo per un compito così importante, una richiesta a cui ha risposto con entusiasmo. Poche ore prima delle Royal Wedding, il Principe di Galles ha inoltre avuto modo di conoscere la madre della Markle, Doria Ragland, che ha incontrato nel pomeriggio di ieri.

Il principe meno amato dagli inglesi

Il Principe Carlo è ormai lontano dalla gaffes fatta lo scorso aprile, riguardo al colore della pelle della scrittrice Anita Sethi ed al suo dubbio riguardo alle origini della donna, a suo dire di certo non collegate a Manchester. Ed è solo uno dei particolari, secondo l'HuffPost UK, che rendono il Principe di Galles ancora poco apprezzato dai sudditi britannici. Nonostante sia l'erede al trono, il sondaggio realizzato da YouGov ha messo in evidenza come solo il 2% del popolo veda Carlo come uno dei favoriti della famiglia reale. E non è l'unico, visto che anche Meghan Markle ha ottenuto la stessa percentuale, anche se i britannici non hanno avuto di certo molti mesi a disposizione per conoscerla. Ancora una volta è difficile per il Principe riuscire a oscurare la popolarità della Regina, che a giugno festeggerà i sui 65 anni di regno e che precede solo il Principe Harry. Quest'ultimo ha ottenuto il 18% delle preferenze e si è aggiudicato un posto di primo piano nel cuore dei sudditi, anche a discapito del fratello William. Nel frattempo, Carlo e la sua compagna di vita Camilla, la Duchessa di Cornovaglia, continuano ad attirare i riflettori pubblici per gli eventi mondani. Dopo essere stato in Francia, il Principe ha incontrato in questi giorni gli stilisti del Paese e le aziende di moda che hanno dimostra un interesse per la sostenibilità. Il tutto grazie alla Positive Fashion, l'iniziativa promosso dal British Fashion Council, come ricorda Vogue, volta ad incoraggiare un cambiamento positivo per l'intero settore.

© Riproduzione Riservata.