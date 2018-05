Carolyn Smith/ "Vedere un donna calva fa paura, è un dato di fatto" (Ballando con le stelle 2018)

Carolyn Smith, il giudice inflessibile di Ballando con le stelle, a cuore aperto sul cancro che da anni la affligge ma che non le ha fatto perdere la speranza.

19 maggio 2018 Francesco Agostini

Carolyn Smith

Carolyn Smith è il giudice serio e inflessibile di Ballando con le stelle 2018, nonché una delle pochissime davvero competenti in materia. Se a volte può sembrare dura e inflessibile, altre volte Carolyn Smith invece è più dolce, quasi materna. Ma la sua forza è stata forgiata anche e soprattutto da un tumore che da parecchi anni si porta appresso e contro cui sta combattendo strenuamente. Lo fa con devozione e forte attaccamento alla vita; un attaccamento che la porta a combattere contro quello che lei chiama 'intruso'. Ecco cosa ha detto al Messaggero il giudice di Ballando: "Se in Italia decidi di chiamarlo tumore o male, le persone pensano subito che sia qualcosa di incurabile e pensano al peggio per la tua salute. E così, per evitare tutto questo, ho deciso di chiamarlo intruso. Dopotutto si è insinuato nel mio corpo senza essere stato invitato, no? E dunque è un intruso." E l'intruso, come lo chiama lei, la sta affliggendo da anni, anche se fa di tutto per non darlo a vedere, soprattutto davanti alle telecamere di fronte a milioni di persone. Per la Smith parlare di argomenti come questo è più che normale.

LA LOTTA AL CANCRO: 'CONTROLLATEVI'

Il piglio è quello tipico anglosassone, forte e combattivo, che non manca di pungere in qualche modo noi italiani su un aspetto che è effettivamente parte del nostro essere. "Noi britannici siamo abituati a parlare di tutto anche pubblicamente, non facciamo sconti. Qui in Italia invece c'è ancora tanto pregiudizio e la mentalità generale è piuttosto chiusa. Spesso non ci si va a controllare perché in questo modo non si scoprono cose brutte sulla propria salute, ma questo è assolutamente sbagliato e da evitare. Certamente questa è davvero una brutta malattia ma esistono delle cure specifiche per poterla combattere. C'è sempre la speranza che ci conforta." E' proprio questa speranza quella che l'ha spinta ad esserci sempre a Ballando con le stelle, a metterci la faccia sempre e comunque. Spesso coraggiosamente, come quando ha deciso di togliersi la parrucca. Ma anche questo ha, purtroppo, destato scandalo. Ecco come sono andate le cose per Carolyn Smith.

CRITICHE ED ELOGI

La scelta di mostrare la propria testa calva, resa tale dalle sessioni di chemioterapia, non ha fatto altro che dividere il pubblico. Fortunatamente chi l'ha elogiata è sempre rimasto in numero maggiore rispetto a chi l'ha criticata. Ecco cosa ha riferito il giudice di Ballando con le stelle: "Sinceramente io ho sempre odiato le parrucche, mi danno fastidio da sempre. Purtroppo vedere un donna calva fa paura, è un dato di fatto su cui forse bisognerebbe ragionare. Le reazioni sono state tante ma devo ammettere che in linea di massima sono state tutte positive. Il 99% delle persone mi ha detto che ero stata brava e coraggiosa a fare una scelta del genere e che non era da tutti. Poi, però c'è stato anche chi mi ha criticato. Una signora, ad esempio, mi ha detto che mostravo la testa calva solamente perché volevo stare al centro dell'attenzione e spettacolarizzare la mia malattia. Un'altra ancora mi ha detto senza mezzi giri di parole che voleva cambiare canale ogni volta che mi vedeva in televisione. Al che io le ho risposto tranquillamente: 'e cambia allora, sei libera di farlo!'

