Cesare Bocci e Alessandra Tripoli/ La paura per lo spareggio è la molla per vincere? (Ballando con le stelle)

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli sono arrivati in finale a Ballando con le stelle dopo il bello spavento dello spareggio: sono loro i favoriti per la vittoria?

19 maggio 2018

Ci hanno emozionato grazie ad esibizioni nelle quali hanno messo in mostra tutto il loro talento. Cesare Bocci e Alessandra Tripoli ce l'hanno fatta, anche se con qualche spavento di troppo, ad accedere alla finale di Ballando con le stelle 2018 che si terrà questa sera su Rai 1 a partire dalle ore 20:35. Due settimane fa, in occasione della semifinale, i due ballerini si sono esibiti in un cha cha cha che non ha completamente convinto i giurati. Sebbene l'unico a dare un giudizio insufficiente sia stato Ivan Zazzaroni, il bancone degli esperti è stato concorde sul fatto che entrambi avrebbero potuto a fare meglio, come più volte evidenziato nel corso delle precedenti puntate. Ben più positivo il punto di vista di Sandro Mayer: "Ti sei dato da fare moltissimo e sei diventato un esempio: se ti impegni ce la puoi fare" e di Roberta Bruzzone: "Non è venuto qui ad asciugare gli scogli ma a vincere. E andrà in finale". Ed infatti, la coppia la finale l'ha raggiunta anche se con qualche spavento.

LA FINALE DOPO LO SPAREGGIO

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli questa sera si esibiranno nella finale di Ballando con le stelle ma due settimane fa, in occasione della semifinale, si sono presi un bello spavento. Dopo il tesoretto di Sandro Mayer che ha permesso a Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale di salvarsi quasi miracolosamente, sono stati proprio Cesare Bocci e Alessandra Tripoli a finire tra i peggiori concorrenti, costretti poi a scontrarsi nello spareggio. Una situazione che non è piaciuta affatto alla Tripoli che ha faticato a nascondere la sua rabbia dopo essersi vista superare da una coppia decisamente meno talentuosa. Eppure Mayer, nonostante le polemiche, non si è tirato indietro, motivo per cui Bocci e la Tripoli hanno dovuto arrivare al momento decisivo, rischiando di vedere compromessa la finalissima. Alla fine la coppia ha sfidato Akash e Veera Kinnunene e il televoto ha mandato a casa proprio il modello indiano.

FINALE CON SORPRESA?

Con un po' di batticuore, Cesare Bocci e Alessandra Tripoli sono arrivati alla finale di Ballando con le stelle, nella quale dovranno scontrarsi con le altre coppie ancora in gara cioè Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro; Gessica Notaro e Stefano Oradei; Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale; Giaro Giarratana e Lucrezia Lando; Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina. Impossibile a questo punto fare a meno di annoverare l'attore tra i papabili favoriti grazie al suo talento innato ma anche al grande affetto da parte del pubblico. Sarebbe il giusto coronamento di un percorso iniziato in sordina, ma che ha permesso a Bocci di avvicinarsi e innamorarsi della danza. Lui stesso alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni qualche settimana fa dichiarava: "Quando ho iniziato questo programma la prima preoccupazione è stata la vergogna. La seconda, la schiena. Finora, facendo gli scongiuri, ho il tendine di Achille infiammato, una spalla che mi fa vedere le stelle, i polsi che mi fanno male ma non ho mai avuto mal di schiena. Prima raccoglievo un coriandolo da terra e mi bloccavo... Sicuramente l'allenamento fa bene. Non smetterei mai di ballare".

