Chi è lo stilista dell’abito di Meghan Markle?/ Ralph&Russo il papabile brand

Meghan Markle, chi è lo stilista dell’abito di sposa? Ralph&Russo il papabile brand accreditato per vestire l'attrice americana nel giorno delle matrimonio con il principe Harry.

19 maggio 2018 Valentina Gambino

Chi firmerà l’abito e quando costa?

Sono tantissime le domande che stanno girando in rete nelle ultime ore: quale sarà la meta del viaggio di nozze di Harry e Meghan Markle? Chi verrà invitato al matrimonio? E soprattutto, quale stilista avrà il piacere (e l’onore) di vestire la sposa? Tanti interrogativi e poche certezze. Quest’oggi si celebrerà il matrimonio dell’anno e oltre a sapere orario e come poterlo seguire in televisione, il pubblico più curioso vuole conoscere anche chi ha disegnato l’abito da sposa della bellissima attrice 36enne. Come ben sappiamo, in eventi di questo tipo la riservatezza è alla base di ogni cosa e quindi, la tradizione insegna che certi dettagli verranno scoperti solo alla fine. Come sarà vestita Meghan incuriosisce veramente in maniera globale, sia i più curiosi ma anche le neo spose intente a prendere esempio da una vera regina di stile. L’americana arriverà davanti alla cappella di San Giorgio e solo in quel momento, si scoprirà cosa indosserà per raggiungere il Principe Harry che l’attende all’altare.

Jessica Mulroney, consigliera numero uno!

La cappella sita all’interno del castello di Windsor, sarà la cornice perfetta per celebrare il matrimonio dell’anno: quello tra Meghan e il suo principe dai capelli rossi. Nonostante sia ancora tutto top secret, la prima voci ed anche alcune scommesse, si stanno moltiplicando a vista d’occhio proprio in attesa di scoprire tutto sulle nozze che si svolgeranno oggi, sabato 19 maggio. La cerimonia nuziale di Harry e Meghan è molto più carica di gossip e colpi di scena rispetto a quella che ha visto protagonisti Kate e William. Attualmente il nome del designer che ha firmato il suo abito da sposa è ancora avvolta nel mistero e fino alla fine non sapremo nulla. Ad oggi però, con molta probabilità sappiamo che si tratterà di un pezzo unico studiato su misura per lei. Senza ombra di dubbio, ad aiutarla nella scelta è stata la sua migliore amica Jessica Mulroney, wedding planner e stylist, che pare l’abbia seguita passo dopo passo anche nell’organizzazione dell’intero evento. Naturalmente, oltre all’amica ci saranno stati anche gli indispensabili consigli della Regina Elisabetta, il cui nullaosta è determinante.

Quali sono le ipotesi più accreditate sul nome del brand che ha firmato l’abito da sposa di Meghan Markle? All’appello quattro nomi: per primo il brand inglese Ralph&Russo che ha firmato anche l’outift per il suo fidanzamento, poi Burberry, firma inglese tra le favorite della sposa (il Daily Mail ha fatto sapere che tra il brand ed i reali ci sarebbero stati diversi incontri), Erdem e per ultimo Alexander McQueen (lo stesso che ha firmato l’abito di Kate Middleton). Lo scorso dicembre sono girati dei bozzetti creati dall’israeliana Inbal Dror a cui pare non si sia dato seguito. Grande scartata è Victoria Beckham, la quale ha già smentito ogni ipotesi legata al matrimonio dell’anno. Tra le altre possibilità, si pensa anche ad un doppio abito. L’evento dell’anno infatti sarà suddiviso in cerimonia e reception e non è detto che l’attrice non possa scegliere di cambiarsi durante i due eventi. Tra i nomi evidenziati, il più papabile pare essere Ralph&Russo, e secondo le prime voci di corridoio, il prezzo dell’abito si potrebbe aggirare attorno alle centomila sterline.

