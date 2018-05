DANKO/ Sul 20 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 19 maggio 2018)

Danko, il film in onda su Canale 20 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Arnold Schwarzenegger, Jim Belishi e Ed O'Ross, alla regia Walter Hill. La trama del film nel dettaglio.

19 maggio 2018 Cinzia Costa

Danko in prima serata su 20

NEL CAST ARNOLD SCHWARENEGGER

Il film Danko va in onda su Canale 20 oggi, sabato 19 maggio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola thriller che è stata diretta nel 1988 da Walter Hill, lo stesso regista di Broken Trail - Un viaggio pericoloso, Jimmy Bobo - Bullet to the Head e Ricercati: Ufficialmente morti. Hill, oltre alla regia, si occupò anche nel soggetto e della sceneggiatura scritta assieme a Troy Kennedy-Martin, sceneggiatore americano che contribuì al successo di un grande classico del cinema statunitense come Un colpo all'italiana (The Italian Job). Si tratta della prima pellicola americana che venne interamente ambientata e girata in Russia dopo il periodo di riforme socialiste che interessò il governo sovietico nel corso degli anni 80. Ad interpretare l'antagonista dei due protagonisti, Ivan e Art, fu Ed O'Ross, attore statunitense apparso in film come Il Papa del Greenwich Village, Action Jackson, L'alieno e Ancora 48 ore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DANKO, LA TRAMA DEL FILM

Il poliziotto Russo Ivan Danko è alle prese con una missione molto complessa che ha come obiettivo la cattura del criminale internazionale noto col nome di Rosta. Quest'ultimo uccide il fratello di Danko che di tutta risposta fredda con due colpi di pistola il braccio destro del criminale. Rosta viene tratto in arresto dalla polizia americana e così il governo sovietico invia Danko negli Stati Uniti per poter procedere alla fase di estradizione del criminale che verrà dunque giudicato secondo le leggi sovietiche. Arrivato in America Danko viene messo sotto scorta ma uno dei due agenti viene ferito a morte dagli scagnozzi di Rosta che, nel frattempo, sono riusciti a far evadere il criminale. Nel corso della fuga però Rosta perde un oggetto molto importante per lui, una chiave che Danko recupera prontamente. E così il militare russo, assieme all'agente americano Art Ridzik, si mette sulle tracce del ricercato per tentare di stanarlo e incastrarlo una volta per tutte. Gli agenti sembrano essere vicini alla soluzione del caso Quando scoprono che la scritto presente sulla chiave ritrovata da Danko corrisponde al codice che apre una cassetta di sicurezza contenente denaro appartenuto a Rosta.

© Riproduzione Riservata.