David Beckham e Victoria, video: lui bacia sulla bocca Elton John, gaffe di lei al Royal Wedding. Le ultime notizie sull'amatissima coppia britannica che ha fatto impazzire anche i social

19 maggio 2018 Silvana Palazzo

David Beckham e Victoria

Mentre il mondo aspettava con Harry l'arrivo di Meghan, un'altra coppia ha catalizzato l'attenzione nel giorno del Royal Wedding: David Beckham e Victoria Adams. Un arrivo in grande stile quello dell'amatissima coppia britannica, soprattutto per quanto riguarda l'ex campione di calcio. Mentre i social impazzivano per la sua bellezza intramontabile, sono partite le prime critiche per quella che è considerata un'altra “gaffe” di Victoria. L'ex Spice Girl è apparsa elegante in blu scuro, ma la scelta è apparsa decisamente bizzarra perché la mattinata era soleggiata e il matrimonio è avvenuto in un contesto rurale. Molto criticata anche in occasione del matrimonio del principe William con Kate Middleton, quando si era presentata con un altro abito scuro, poco adatto anche in quel caso al clima primaverile, Victoria ha puntato oggi su un abito del suo brand. Ha scelto una blusa con maniche off e décolletées rosso fuoco. Il suo blue navy ha spiccato per drammaticità secondo alcuni: un rischio per un evento così allegro, dove la scelta cromatica è legata alle regole del bon ton che impongono toni sempre soft ma non cupi.

DAVID BECKHAM E VICTORIA FANNO IMPAZZIRE I SOCIAL

La bellezza di David Beckham non sfiorisce con il passare del tempo. Il suo arrivo alla cappella St George del castello di Windsor per il matrimonio dell'anno non poteva passare inosservato. Al suo fianco David Beckham, che però non è l'unica che può salutare affettuosamente il consorte. L'ex calciatore inglese si è infatti scambiato un bacio affettuoso sulle labbra all'interno della cappella con la pop star più amata dalla Royal Family, Elton John. Entrambi invitati al matrimonio di Harry e Meghan, sono amici di vecchia data. Eppure il bacio sulle labbra che si sono scambiati ha stupito fotografi e invitati. In pochissimo tempo è finito sui social, quindi è diventato virale e ha fatto il giro del mondo. Un bacio a stampo sulle labbra tra amici, che sarà mai? Probabilmente il dibattito partito in rete è frutto della gelosia che fan e ammiratrici di David Beckham hanno provato rivedendo quella scena.

David Beckham embrasse Elton John furtivement sur les lèvres en signe d’affection.#RoyalWeddingpic.twitter.com/sLKBNa7sUn — ?????????? p vous suit (@Degaulle8) 19 maggio 2018

Victoria Beckham seriously knows how to dress ?????? #RoyalWedding pic.twitter.com/hZCjsIeU52 — Em Sheldon (@emshelx) 19 maggio 2018

