Dove vanno in viaggio di nozze Harry e Meghan?/ La coppia vola in Africa: tutti i dettagli

Matrimonio Harry e Meghan, dove andranno in viaggio di nozze i due sposini? La coppia potrebbe volare in Africa: tutti i dettagli e per quale motivo sceglieranno quella meta.

19 maggio 2018 Valentina Gambino

Harry e Meghan verso l’Africa?

Dove andranno in viaggio di nozze il Principe Harry e la sua sposa Meghan Markle? Il matrimonio dell’anno è diventato un evento da seguire anche in diretta TV, essendo davvero tra i più importanti del 2018. Dopo essersi giurati amore eterno davanti all’altare, la coppia volerà in viaggio di nozze verso l’Africa, presumibilmente in uno dei Paesi che Harry ha dentro il suo cuore ormai da molto tempo. La coppia però, dovrà attendere qualche giorno prima di poter partire per la famosa meta della luna di miele che si presenta già come uno degli eventi più romantici della storia reale. Dopo la celebrazione del matrimonio di questa mattina, i due neo sposini si recheranno quasi sicuramente nella loro residenza, il Nottingham Cottage di Kensington Palace (per intenderci, si tratta della dependance del palazzo di Kate Middleton e William). Una volta giunti lì, la coppietta festeggerà privatamente prima di organizzare le valigie e volare verso l’Africa per godersi alcuni giorni di totale e indiscutibile relax.

Harry e Meghan verso l’Africa

Harry e Meghan, coronato il sogno d’amore che li farà ufficialmente diventare marito e moglie, dopo aver festeggiato lontani dagli occhi indiscreti, prepareranno l’occorrente per raggiungere l’Africa, la loro meta ufficiale (secondo i bookmaker) del viaggio di nozze. Nonostante questo, la coppietta dovrà attendere qualche giorno prima di godersi il meritato relax in quanto, il prossimo 22 maggio dovranno essere presenti insieme ad un importante impegno pubblico: i festeggiamenti per i 70 anni del principe Carlo, padre del fresco sposino. Kensington Palace ha annunciato ufficialmente che la coppia sarà presente all’evento e quindi per la luna di miele bisognerà attendere giusto qualche giorno. Per quanto riguarda la destinazione scelta per il loro incantevole viaggio d’amore, i bookmakers inglesi puntano tutto su due Paesi: il Botswana (Paese dell'Africa meridionale) e la Namibia (Paese dell’Africa Sud-occidentale famoso per il deserto del Namib). Per quanto riguarda il primo è un Paese che Harry porta letteralmente nel cuore e che ha visitato per la prima volta quasi 20 anni fa. Nel 1999 il Principe dai capelli rossi ha visto il Botswana per la prima volta e successivamente è divenuto meta stabile delle sue vacanze.

Ecco dove potrebbero alloggiare

In Botswana il Principe Harry ha portato la sua Meghan per la prima volta dopo alcuni mesi dal loro primo incontro avvenuto durante una cena di amici comuni ad agosto 2016, per festeggiare il compleanno della sposa. Nel 2007 il Principe Harry ci aveva portato anche la sua ex, Chelsy Davy. La coppia è tornata nel Paese anche nel 2017, per una vacanza passata nel bellissimo Meno-A-Kwena campsite (un resort arredato interamente con tende extralusso da mille sterline per notte). Proprio qui Harry è anche andato per scegliere il gigantesco diamante destinato a diventare l'anello ufficiale di fidanzamento, assemblato insieme ad altre due pietre di inferiore dimensione appartenute a sua madre, Lady Diana. Se la destinazione del viaggio di nozze di Harry e Meghan fosse la Namibia, la coppia potrebbe dimorare presso l’Hoanib Valley Camp, una struttura extralusso che offre solo sei tende esclusive in una situazione emozionante, circondata da savana e montagne. Il resort in questione è anche eco friendly, un dettaglio non trascurabile per la coppia sempre attenta anche sotto il punto di vista etico.

