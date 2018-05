Ed Sheeran/ Sarà presente il cantante al matrimonio di Harry e Meghan? (Royal Wedding)

Ed Sheeran, sarà presente anche il cantante al matrimonio del Principe Harry con Meghan Markle? Ormai da settimane si parla della sua possibile presenza in scena. (Royal Wedding)

Ed Sheeran potrebbe essere presente alle Royal Wedding, che oggi uniranno in matrimonio il Principe Harry e Meghan Markle. Uno degli eventi dell'anno più atteso dalla popolazione inglese e non solo, con il dubbio che il cantante più amato degli ultimi tempi possa partecipare alle nozze. Ed Sheeran non ha infatti nascosto di voler cantare durante il ricevimento, un desiderio che lo unisce ad Elton John, già protagonista di una splendida canzone dedicata a Lady Diana nel giorno dei suoi funerali. Secondo le ultime notizie, sottolineate da La Repubblica, sembra che Sheeran sia comunque presente nella lista degli invitati, in un elenco di nomi che spaziano anche fra diversi artisti dello spettacolo mondiale. I tabloid britannici intanto danno per certa la partecipazione dell'artista: US Weekly in particolare ha diffuso nei giorni scorsi la notizia che il Principe Harry avrebbe chiesto personalmente al cantante di esibirsi durante le Royal Wedding. Alla luce del successo ottenuto in pochi anni da Sheeran, questa prospettiva risulta la più probabile. Senza considerare che l'artista sta ottenendo un successo sempre più grande, anche grazie al suo prossimo album di inediti, per il quale avrebbe già preparato diversi brani.

ED SHEERAN PARTECIPERA' AL MATRIMONIO REALE?

Continuano a correre i rumors sulla presenza di Ed Sheeran alle Royal Wedding, un gossip che è stato lanciato fin dalla fine del mese scorso e su cui non è dato avere notizie certe. Il segreto rimarrà tale fino a cerimonia iniziata, quando finalmente verranno chiariti i tanti misteri delle nozze del Principe Harry e Meghan Markle. Secondo Glamour, Sheeran potrebbe apparire durante il ricevimento per una breve partecipazione, mentre il ruolo di primo piano sarebbe stato già affidato a sir Elton John. Un artista amato da Lady Diana e per questo il primo in lista nelle preferenze del Principe Harry. In tanti mesi, senza escludere la nascita del Royal Baby, la coppia di reali ha cercato di omaggiare il più possibile Diana Spencer, grazie a richiami al noto look, il primo piano dato ad alcuni oggetti o eventi preferiti. Ed anche se questo particolare sembra confermare che senza dubbio Elton John si esibirà in onore dell'amata amica scomparsa, nonché Principessa immortale, altri dettagli sembrano puntare dritto a Sheeran. In queste ultime ore, l'artista è stato inoltre avvistato al fianco di Mick Jagger in direzione Dublino, , come sottolinea il Daily Edge. Non stupisce data la nota ammirazione che il cantante britannico nutre da tempo per il frontman storico dei Rolling Stones.

