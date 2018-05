Einar/ Duetto con Massimo Ranieri? Con Irama si candida alla vittoria del serale (Amici 2018)

19 maggio 2018 Hedda Hopper

Einar, Amici 17

Einar è sicuramente uno dei potenziali vincitori di Amici 17 proprio insieme all'amico Irama. I due potrebbe arrivare sul podio insieme all'altro preferito del pubblico, Biondo.Einar è sicuramente uno dei potenziali vincitori di Amici 17 proprio insieme all'amico Irama. I due potrebbe arrivare sul podio insieme all'altro preferito del pubblico, Biondo.Einar è sicuramente uno dei potenziali vincitori di Amici 17 proprio insieme all'amico Irama. I due potrebbe arrivare sul podio insieme all'altro preferito del pubblico, Biondo.Einar è sicuramente uno dei potenziali vincitori di Amici 17 proprio insieme all'amico Irama. I due potrebbe arrivare sul podio insieme all'altro preferito del pubblico, Biondo. Sarà davvero questo il podio che attende il pubblico di questa edizione del talent show di Maria De Filippi? Sicuramente Einar aveva già conquistato una grossa fetta di fan con la sua partecipazione lampo ad X Factor e ha fatto di meglio ad Amici portando i suoi inediti sul palco e anche tutte le sue fragilità.

EINAR E IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

Lo stesso Ermal Meta ha perso la testa per lui tanto da abbracciarlo quando lo ha visto in lacrime dopo il messaggio che arrivava dal nonno a Cuba. Nessun giudice della commissione esterna ha niente da dire su Einar che ha lavorato sodo in questi mesi andando a sbattere la testa anche contro tutti i difetti che spesso Carlo di Francesco e Rudy Zerbi gli hanno fatto notare. All'inizio del suo percorso la timidezza e la sua emotività non gli permetteva di portare a casa i pezzi fino in fondo ma sicuramente in questo serale ha dato grandi prove delle sue doti canore conquistando il giudizio positivo della commissione esterna che per lui ha avuto solo una serie di complimenti. E' stato lo stesso per la commissione interna? Alla fine anche i professori di canto hanno sempre dato ad Einar la possibilità di esprimersi al massimo anche se poi, alla fine, ognuno ha il suo preferito. Questo basterà per vederlo vincere nella finalissima di inizi giugno?

LE ESIBIZIONI DEL SERALE DI AMICI 2018

In questa settimana sono state tante le sorprese per Einar che proprio sabato scorso ha avuto modo di incontrare la sua fidanzata e passare qualche ora con lei anche in casetta. Come se questo non bastasse, adesso il cantante avrà la possibilità di duettare con Massimo Ranieri o con J-Ax. Questo è quello che aspetta Einar questa sera che salirà sul palco del serale di Amici 17 per giocarsi in tutto per tutto e riuscire a non uscire dal programma ad un passo dalla finalissima di giugno. Il cantante, ex di X Factor, salirà sul palco per un duetto e in casetta si è parlato molto di questo tanto che lo stesso Einar e Carmen hanno parlato della possibilità che sia lui a duettare con il mitico Massimo Ranieri. Insieme al duetto, il cantante ha dovuto preparare anche una serie di cover ovvero: Chissà se lo sai, Dalla; Una lunga storia d’amore, Paoli; Lei, Aznavour, ed All of me, Legend. Riuscirà a passare da vincente anche questa seconda fase approdando nella terza e concorrendo per la vittoria di questo serale? Lo scopriremo solo tra qualche ora.

