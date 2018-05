Elton John/ Cosa canterà al matrimonio di Harry e Meghan? (Royal Wedding)

Il nome di Elton John è stato il primo confermato della lunga lista di invitati alle Royal Wedding. Non stupisce, data la forte amicizia che ha unito il cantante a Lady Diana, madre del Principe Harry, e la volontà dei due futuri sposi di volere ricordare la Principessa britannica soprattutto in un'occasione come questa. Nelle ultime ore si sono svolte con grande impegno le prove a Windsor, con una particolare attenzione al ricevimento ed alla voce di Elton John. Ed è proprio l'artista ad aver acceso i riflettori su di sé per questa presenza importante, soprattutto perchè le Royal Wedding non sono solo un evento atteso dal popolo britannico negli ultimi anni. E' caccia infatti ai vip che parteciperanno al matrimonio, fra cui non mancherà Elton John. Un filo rosso che unirà quindi la cerimonia al funerale dell'amica Lady Diana, celebrato 21 anni fa, dove il cantante si è esibito con la sua Candle in the Wind. Come sottolinea TMZ, la sua voce dovrebbe risuonare durante il ricevimento, forse alternandosi sul palco con altri ospiti britannici come Ed Sheeran e Sophie Ellis Bextor. Quest'ultima è infatti fra gli artisti preferiti di Meghan Markle, soprattutto per quanto riguarda la canzone Murder On The Dance Floor. I rumors prevedono tra l'altro un'alternanza di vecchio e nuovo, tradizione e modernità ed è quindi probabile che Elton John non sarà il solo ad avere la guida del microfono.

ELTON JOHN E L'EVENTO 'THE MILLION DOLLAR PIANO'

Si è appena concluso l'evento musicale Elton John: The Million Dollar Piano, con cui l'artista ha fatto risuonare la sua voce al Colosseum del Ceasars Palace di Las Vegas. L'artista ha trascorso l'ultima notte in città, come comunica lo staff sul suo profilo Facebook. Una performance che l'artista ha realizzato per la prima volta nel 2011 e che conta in tutto 200 spettacoli in questi sette anni di successo. Intanto continuano i rumors sulla presenza di Elton John alle Royal Wedding, con l'incertezza che possa esibirsi alla cerimonia oppure durante il ricevimento. L'artista era stato tra l'altro invitato nelle precedenti nozze regali di William e Kate Middleton, un'occasione in cui tuttavia non si è esibito. Sembra però che il suo desiderio sia di rendere non solo omaggio all'amicizia che lo ha sempre legato con Lady Diana, anche per via dell'impegno sociale di quest'ultima nella lotta contro l'AIDS. Elton John è infatti legato da un forte affetto anche al Principe Harry, che ha voluto presentargli la fidanzata la scorsa estate e che lo ha reso partecipe del fatto che fosse innamoratissimo. Anche per questo il cantante non ha alcun dubbio che le nozze regali uniranno due persone unite da un profondo e sincero sentimento d'amore.

