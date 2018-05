Emma Muscat e Biondo fidanzati/ "Abbiamo firmato un contratto, ma niente di serio" (Amici 2018)

Emma Muscat e Biondo stanno insieme: i due cantanti della squadra bianca sono usciti allo scoperto. Lui annuncia di aver firmato un contratto, ma lei lo spiazza.

19 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Emma Muscat e Biondo

Nella scuola di Amici nascono sempre amori e anche nella diciassettesima edizione, si sono innamorati Emma Muscat e Biondo. Dopo essersi conosciuti e piaciuti sin dal primo momento, i due si sono innamorati giorno dopo giorno ed ora sono usciti allo scoperto. Emma, infatti, per la prima volta, ha detto ti amo a Biondo che, a sua volta, pur essendo molto amato dalle fans, ha deciso di dire addio alla sua vita da single per legarsi alla bella maltese. A legare Emma e Biondo, oltre all’amore, è anche l’ironia e la voglia di divertirsi. Durante lo speciale di Verissimo dedicato ad amici, infatti, la coppia ha parlato della storia ai microfoni di Silvia Toffanin regalando un simpatico siparietto ai fans. Biondo, infatti, ha dichiarato di aver firmato un contratto per avere la possibilità di continuare ad essere il fidanzato di Emma anche quando Amici 17 sarà finito. Emma, però, con il sorriso sulle labbra, ha detto: “Non è un contratto serio”. La replica di Biondo è arrivata puntuale: “Meglio va, le manette non piacciono a nessuno”.

EMMA E BIONDO: L’AMORE DURERA?

Emma Muscat e Biondo sono sicuramente due degli allievi di Amici 17 più amati dai fans. Insieme, poi, piacciono anche di più e il pubblico del talent show di Maria De Filippi, oltre a volerli insieme in finale, spera che l’amore tra i due duri continui anche quando finirà il programma. Emma Muscat e Biondo sembrano molto presi l’una dall’altro, ma gli impegni che avranno quando calerà il sipario su Amici 17 potrebbero separare i due. Innamorati, spensierati e felici dell’esperienza che stanno vivendo, Emma e Biondo, pur non volendo fare progetti per il futuro, hanno tutta la voglia di continuare a frequentarsi e a vivere un amore nato quando nessuno dei due lo cercava, sono pronti a fare i salti mortali pur di viversi.

