FEDEZ / Nel serale di Amici 2018 duetterà con Biondo sulle note de "Il cigno nero"

Fedez fra poche ore sarà ospite del serale di Amici 2018 per duettare con Biondo sulle note del brano "Il cigno nero". Assieme a lui anche J-Ax, che invece si esibirà con...

19 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Fedez e J-Ax

Protagonista indiscusso dell'attuale panorama musicale italiano, Fedez porterà la sua energia sul palco di Amici 2018, dove questa sera duetterà assieme a uno dei componenti ancora in gara nella squadra bianca; il fortunato concorrente che fra poche ore avrà la possibilità di esibirsi assieme al coach di X-Factor, in particolare, è Biondo che, in virtù dei suoi trascorsi rap, è l'allievo più vicino allo stile che ha portato al successo Fedez. I filmati condivisi recentemente dalla pagina ufficiale del talent di Maria De Filippi svelano inoltre che l'ospite duetterà con l'allievo proprio sulle note di uno dei suoi principali successi, "Il cigno nero", brano nato dalla collaborazione del rapper con la cantante Francesca Michielin. Negli ultimi giorni, infatti, abbiamo visto Biondo allenarsi duramente in sala prove proprio sulle note della celebre canzone, nella quale è riuscito a inserire parte del suo stile, pur restando fedele all'esibizione originale. Riuscirà a far breccia nel cuore di Fedez? A questo link è disponibile il filmato su Twitter.

LA NUOVA CASA È PRONTA AD ACCOGLIERE I "FERRAGNEZ"

Reduce dal red carpet a Cannes 2018, che l'ha visto al fianco della sua amata Chiara Ferragni, Fedez ha tracciato un bilancio di quelle ore, rivelando a "Deejay chiama italia" la verità su quella chiacchieratissima passerella: "Ho scoperto che il trend a Cannes è fare il tappeto rosso e andare via", ha svelato il rapper ,"non sapevo che ci fosse questo trend, volevo vedere questo film francese con un titolo di quelli belli, ma invece non si guarda il film, non vai lì per guardare il film. Ma fanno tutti così, c'è più fila per uscire che a vedere il film". Per quanto riguarda il suo mega appartamento a Milano messo in affitto qualche mese fa, Fedez ha rivelato che oggi a occuparlo e un imprenditore italiano, mentre la casa che accoglierà la sua nuova famiglia con Chiara Ferragni è già pronta e vedrà l'intero clan dei Ferragnez trasferirsi già a partire dai primi giorni di giugno, esattamente in seguito al concerto che a San Siro sancirà la fine del suo sodalizio artistico con J-Ax.

