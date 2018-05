Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina/ La coppia di fidanzati pronta per la finale (Ballando con le stelle)

Video, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina scaldano i motori per la finale di Ballando con le stelle 2018 postando su Instagram alcune interessanti foto.

19 maggio 2018 Francesco Agostini

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina

A Ballando con le stelle 2018 la finale farà fuoco e fiamme. A scaldare un ambiente già di per sé rovente è la bellissima coppia formata da Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, due che fanno scintille non solo sulla pista da ballo. Oramai la loro relazione è stata resa nota e stranota, ma il pubblico non smette di ammirarli, ed effettivamente c'è poco da dire: bello lui, bella lei. Insomma, sono perfetti. In questi giorni caldi dal punto di vista del programma ci ha pensato Francisco Porcella a scaldare gli animi, soprattutto del gentil sesso. Il surfista italiano ha postato su Instagram la foto di sé stesso a torso nudo in un campo di grano (un cliché vecchio come il mondo ma che funziona sempre) con annessa una frase a effetto: "Siamo carichi ma sarete voi a decidere chi vincerà". Un'ovvietà, parliamoci chiaro (non è sempre il pubblico l'ultimo giudice dei ballerini?) ma che è passata decisamente in secondo piano se ci fermiamo a leggere i commenti degli (delle) utenti. Il "Beata Anastasia" credo che possa essere esemplificativo in questo senso: col campo di grano alle spalle oppure no, Francisco Porcella piace. Eccome. Qui il video.

'UNA GIORNATA PIENA DI DANZA'

Se Francisco Porcella posta foto di sé stesso nei campi di grano, la bella ballerina Anastasia Kuzmina non è assolutamente da meno. Come si dice: Dio li fa e poi li accoppia, no? E infatti eccoci qui a commentare una foto (peraltro bellissima) della nostra Anastasia avvolta in un intrigante vestito nero condito con un sorriso enigmatico e di sorpresa. Nel breve spazio che accompagna la foto la Kuzmina si sofferma sull'evento della settimana, ovvero la finalissma di Ballando con le stelle 2018. Anastasia Kuzmina pare essere determinata al massimo, tant'è che scrive: "Un’altra giornata piena di DANZA! Tired but really really excited for the finals ?? #ballandoconlestelle" Una frase inequivocabile che carica ancora di più la coppia più bella di questa edizione a dare il massimo per riuscire a vincere la tanto ambita competizione. Se riusciranno a farlo non si sa (con questa terribile giuria, poi, è sempre un terno al lotto) ma certamente una gara l'hanno vinta a mani basse: quella della bellezza. E' vero, in giro non è che c'era la concorrenza spietata, ma è bene accontentarsi..

FRANCISCO PORCELLA E ANASTASIA KUZMINA STANNO INSIEME: SONO USCITI ALLO SCOPERTO!

La notizia della relazione amorosa tra il surfista italiano e Anastasia Kuzmina non ha certo colto di sorpresa nessuno, visto che, come si dice, si respirava nell'aria. I due però hanno deciso di uscire allo scoperto solo poco tempo fa, facendo la fortuna di molti giornali scandalistici e di tutti i fans (che non sono affatto pochi) di Ballando con le stelle. Surfista lui, ballerina lei: insomma, di certo non si poteva chiedere di meglio da madre natura. Oltre ad esssere belli, però, i due sono anche bravi davvero: non è per caso, infatti, che Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina siano arrivati in finale in questa edizione di Ballando con le stelle. Il percorso è stato arduo, a volte tortuoso, ma i due alla fine sono riusciti a mettercela tutta e a stupire i giurati per arrivare fino in fondo. Adesso che siamo all'atto finale dello show targato Rai e presentato d Milly Carlucci i telespettatori non vedono l'ora di sapere come andrà a finire questa simpatica competizione. Per ora, però, accontentiamoci dei post su Instagram che non fanno mai male.

