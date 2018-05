GESSICA NOTARO E STEFANO ORADEI/ Video, “ballo solo per me, per la felicità” (Ballando con le stelle)

Video, Gessica Notaro e Stefano Oradei sono in finale a Ballando con le stelle: un 'quasi' lieto fine per l'ex Miss Italia sfregiata dal suo ex fidanzato.

19 maggio 2018 Francesco Agostini

Gessica Notaro e Stefano Oradei

Gessica Notaro è data dai media come la favorita per la vittoria finale dello show di Rai 1 Ballando con le stelle 2018. Sarà perché è brava sulla pista, sarà perché comunque ha passato quello che ha passato, comunque sia Gessica è lì e ci tiene questa volta ad andare fino in fondo. La ragazza sfregiata con l'acido si intende alla perfezione con il buon Stefano Oradei: i meccanismi della danza sono ben oliati, i due viaggiano sugli stessi binari e vanno come un treno. D'altronde, per Gessica Notaro quest'occasione serve più per dimostrare a se stessa che ce la può fare più che agli altri. Visto che ha passato quello che ha passato questo è il minimo. E' infatti la stessa Gessica Notaro ad affermare a Chedonna.it che "in questo momento ballo solamente per me, per la mia felicità e basta. Per nessun altro". Ed è giusto che sia così: Ballando deve essere un'occasione gioiosa per lei, sia che riesca a vincere oppure no. La vera vittoria sta proprio nel dimostrare a tutti che per lei un futuro c'è ancora e che può andare davvero molto lontano. Anche se a qualcuno questo non va giù, purtroppo. Qui il video.

ATTIVA SU INSTAGRAM

La tragedia che le è piombata addosso tempo fa è di quelle pesanti, di quelle che ti rovinano la vita per sempre. Avere il volto sfregiato con l'acido deve essere qualcosa di terribile, un dolore che non si piò nemmeno immaginare. Gessica Notaro però, ex finalista di Miss Italia, si è rimboccata le maniche e sta lentamente cercando di uscire dal tunnel. Certo, farlo non sarà facile e siamo convinti che quando i riflettori si spengano qualcosa dentro si smuoverà, eccome. Comunque sia Gessica Notaro è lì e cerca in tutti i modi di farcela. Questa sua grande voglia di reazione si può vedere anche da piccole cose come, ad esempio, i post di Instagram. Appena 4 giorni fa ha postato un'immagine di se stessa a Ballando con le stelle 2018 mentre rivolge dei baci verso il pubblico. La frase di accompgnamento è facimente comprensibile: "Buenos días mi gente.. un beso a todos?? #gessicanotaro #ballandoconlestelle". Un inno alla vita, all'amore, con tanta voglia di ricominciare. In finale lei c'è arrivata e siamo sicuri che tanti, anzi tantissimi, tiferanno per lei.

NON SOLO GESSICA

Quando Gessica Notaro è sul campo, è normale che si parli sempre di lei. La sua storia (tragica) è una di quelle storie che sono assolutamente degne di essere raccontate, vissute e che emozionano. Ma l'ex finalista di Miss Italia non è arrivata all'ultimo atto di uno degli show più amati di Rai 1 da sola, no: con lei c'è stato il bravo ballerino Stefano Oradei. Che certamente quando c'è Gessica Notaro vicino si adombra un po' ma certamente non per colpe sue, anzi. Il ballerino di Ballando con le stelle è uno dei danzatori più talentuosi e ricchi di brio dell'intero Ballando con le stelle, anche se forse risulta essere poco appariscente. Per chi non lo sapesse, Oradei è impegnato da tanti anni con una sua collega: l'algida e biondissima Veera Kinnunen. In amore dunque Oradei è fortunatissimo, ma anche la vita lavorativa non scherza affatto. Il ballerino di Rai 1, infatti, gestisce una scuola di danza che va a gonfie vele grazie alla sua rassicurante presenza. Insomma: una vita niente male la sua!

