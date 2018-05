Gianpaolo Tarantini/ Condannato per cessione di droga: i misteri tra escort e festini (Un giorno in Pretura)

Gianpaolo Tarantini, condannato dalla Cassazione per la cessione di droga. La storia tra festini con le escort a tanti misteri che non sono ancora stati risolti. (Un giorno in Pretura)

Gianpaolo Tarantini, Un giorno in Pretura

Gianpaolo Tarantini è stato condannato in via definitiva lo scorso marzo dalla Cassazione, che ha confermato le accuse per cessione di droga. Dieci anni dopo l'inizio dell'iter processuale sui famosi coca-party che sarebbero avvenuti nella residenza sarda di Silvio Berlusconi, l'imprenditore è stato condannato ad 1 anno e 8 mesi di reclusione, ma non trascorrerà un solo giorno in carcere grazie alla legge Merlin. La Corte Costituzionale ha infatti ampliato il limite di condanna a 4 anni, rispetto ai precedenti 3, per ottenere la sospensione della reclusione carcerara e per depositare la richiesta di una misura alternativa. Il processo a carico di Gianpaolo Tarantini verrà approfondito da Un giorno in pretura nella puntata di oggi, domenica 20 maggio 2018, per la settima delle puntate sull'imprenditore della Tecno Hospital. Un caso che collega l'imputato ad Alessandro Mannarini e Massimiliano Verdoscia, accusati di cessione di stupefacenti e trasporto di droga, oltre che a Silvio Berlusconi. Quest'ultimo per un'accusa diversa e per il famoso processo escort, su cui la Corte d'Appello di Bari si è espressa lo scorso febbraio in via temporanea. Accolta infatti l'istanza dei legali dell'ex presidente del Consiglio: il processo è stato sospeso e rinviato alla Consulta per gli atti. Sul banco degli imputati anche in questo caso, ricorda Il Fatto Quotidiano, lo stesso Tarantini. Sarebbe stato quest'ultimo a portare Sabina Began nella dimora dell'ex Cavaliere, oltre a 26 giovani ragazze per i famosi party.

GIANPAOLO TARANTINI E I PARTY ABASE DI DROGA ED ESCORT

Estate del 2009, tristemente conosciuta per i fatti di cronaca e scandali che ha acceso i riflettori su Gianpaolo Tarantini, conosciuto come Gianpi, e i party a base di droga ed escort che sarebbero avvenuti nelle case di Silvio Berlusconi. Accusato di aver trasportato gli stupefacenti in Sardegna per i festini, secondo il pm avrebbe agito per mantenere viva l'amicizia con l'ex Presidente del Consiglio, grazie a cui avrebbe ottenuto favori e appalti per diverse società del settore Finmeccanico. Ed è per questo che, un anno dopo aver conosciuto l'ex Cavaliere in Sardegna, avrebbe reclutato un folto gruppo di ragazze perché avessero rapporti con Berlusconi o si prostituissero per consolidare il progetto imprenditoriale di Tarantini. Quest'ultimo è stato condannato in realtà anche per la bancarotta della Tecno Hospital, l'azienda di famiglia. Pena sospesa invece per la condanna ad 1 anno e 4 mesi, dovuta alla sua incursione nell'asta pubblica legata alla Sanità e che lo collega in via diretta a Sandro Frisullo, l'ex vice presidente regionale del PD. Nessuna traccia invece, spiega l'avvocato Nicola Quaranta nel suo studio e come ricorda La Repubblica, delle altre sette accuse che hanno spinto Tarantini a presentarsi di fronte ai giudici. Fra queste la condanna a 7 anni e dieci mesi per aver reclutato delle escort per le cene di Berlusconi, oltre all'accusa di corruzione a manager e medici delle Asl pugliesi, con una richiesta in primo grado di 5 anni e 7 mesi. Un curriculum quindi preoccupante, se non fosse che la prescrizione ha interessato la maggior parte delle accuse rivolte a Tarantini.

FIGURA CHIAVE NEL PROCESSO ESCORT

Gianpaolo Tarantini è una delle figure chiave del processo Escort che ha interessato il tribunale di Bari, concluso da alcuni mesi con una condanna definitiva nei confronti dell'imprenditore. Al centro di tutto i coca-party che secondo i giudici avrebbero vissuto il coinvolgimento di ragazze in difficoltà condizioni economiche o in attesa di dare una svolta alla propria vita. La speranza del gruppo di escort quindi, in tutto 26, era di poter sfruttare i festini che si svolgevano nelle residenze sarde di Silvio Berlusconi, per poter ottenere un vantaggio economico e sociale. In questo quadro rientra anche l'Ape Regina Sabina Began, come verrà definita nell'iter processuale, condannata a 16 mesi di reclusione in Appello e che l'accusa ha individuato come l'eletta delle papi-girl, la favorita dall'ex Cavaliere. Tarantini in tutto questo avrebbe cercato quindi di fare leva sulle sebolezze di Berlusconi per riuscire ad ottenere la sua fiducia, in un'ottica molto più ampia. L'obbiettivo dell'imprenditore sarebbe stato infine di conquistare alla fine la riconoscenza dell'ex Cavaliere, per suoi scopi personali. Ed è per questo che avrebbe fornito a Berlusconi diverse ragazze per le cene e i party, molte delle quali disposte a soddisfare qualsiasi desiderio di Berlusconi, nella speranza di poter essere scelte almeno per una notte. Stralci del verdetto dei giudici di secondo grado, sottolinea Il Fatto Quotidiano, in cui si parla addirittura di rapporti saffici fra le stesse ragazze.

