Giaro Giarratana e Lucrezia Lando/ La coppia criticata da Carolyn Smith, perché? (Ballando con le stelle 2018)

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, finalisti di Ballando con le Stelle 2018, si sono recati a Canicattì per realizzare le riprese di un servizio che verrà trasmesso questa sera.

19 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle

Quella che sta per andare in onda sarà per Giaro Giarratana e Lucrezia Lando una finale di Ballando con le Stelle 2018 emozionante. I due ballerini, infatti, qualche giorno fa si sono recati a Canicattì, paese della sicilia che ha dato i natali al padre del noto modello, per girare un servizio che questa sera sarà mandato in onda nel corso dell'ultimo appuntamento. In vista della loro partenza alla volta della località siciliana, i due protagonisti del programma del sabato sera di Rai Uno hanno condiviso una serie di storie su Instagram, dove non hanno nascosto tutto il loro entusiasmo nei confronti della nuova avventura. A Canicattì, infatti, vivono ancora alcuni parenti di Giaro Giarratana e proprio qui, secondo rumors non ufficiali, il modello è rimasto assieme alla sua compagna di Ballando per circa 24 ore per realizzare alcuni servizi a lui dedicati. Riusciranno Giaro Giarratana e Lucrezia Lando a tenere a bada le tante emozioni che vivranno nel corso della serata?

L'ULTIMO WALZER PRIMA DELLA FINALE, VIDEO

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando sono pronti ad approdare alla finale di Ballando con le Stelle 2018 dopo aver realizzato, nel corso della semifinale, un walzer quasi perfetto sulle note di Back to Black. La performance, piena di ritmo e acclamata dal pubblico, è stata lodata anche dalla una parte della della giuria, che non ha potuto fare a meno di sottolineare tutti i progressi realizzati dal noto modello: "Lui è da finale perché lui ci sorprende ogni volta con cose inedite", ha infatti sottolineato Guillermo Mariotto, che ha evidenziato inoltre come "le emozioni che produce Giaro" siano "cose nuove, inedite". Di parere opposto, invece, Carolyn Smith, che ha in parte criticato il carattere new age del walzer dei due protagonisti, sottolineando alcune imprecisioni nel ritmo: "Se parliamo del ballo mi è piaciuto abbastanza, ma se parliamo del tempo sono rimasta perplessa, tutta la prima parte era completamente fuori tempo". Se vi siete persi il walzer dei due ballerini, potete visualizzare il filmato cliccando qui.

LA BALLERINA RINGRAZIA: "TUTTO QUESTO GRAZIE A VOI"

In vista della sfida finale di Ballando con le Stelle 2018, Giaro Giarratana e Lucrezia Lando lavorano alla loro ultima performance da ormai due settimane, ma, fra un allenamento e l'altro, Lucrezia Lando è tornata suoi social per fare il punto della situazione: la ballerina ha infatti pubblicato uno scatto che la ritrae nel bel mezzo dell'ultimo walzer in coppia con Giaro Giarratana e ha ringraziato chi, in queste ultime settimane, ha tifato senza sosta per il suo team: "SIAMO IN FINALE - si legge su Instagram - E tutto questo è GRAZIE a voi che ci avete sempre sostenuto puntata dopo puntata. Ora ci prepariamo per il 19 Maggio @giarogiarratana #teamgiarratanalando #ballandoconlestelle" (qui il suo post sui social). I due concorrenti dovranno però vedersela con altre quattro coppie pronte a tutto pur di conquistare il tanto agognato primo posto, trovando degli avversari temibili soprattutto nei tre team composti da Francisco Porcella e Anastasia Kuzumina, Gessica Notaro e Sterfano Oradei e Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, favoriti di questa edizione. Saranno Giaro Giarratana e Lucrezia Lando a trionfare?

