Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ La trasformazione, 30kg meno e tanta grinta in più (Ballando con le Stelle)

19 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Per qualcuno non meriterebbe un posto nella finale di Ballando con le Stelle 2018, eppure Giovanni Ciacci, in coppia con Raimondo Todaro, ha dimostrato di riuscire a dare il meglio di sé anche in coppia con un uomo. Protagonista delle polemiche più accese dell'ultima edizione, e ampiamente criticato da Ivan Zazzaroni poiché incapace di emozionare, il noto costumista della tv è andato avanti senza mai lasciarsi influenzare dai pareri negativi, supportato da un pubblico che, in questa edizione, è riuscito a surclassare anche l'insindacabile parere della giuria. A sostenere il suo cammino è stato anche Raimondo Todaro che, nel corso del processo a "Ballando con le Stelle" di Domenica In, ha sottolineato come il suo partner in gara sia stato profondamente penalizzato da un percorso travagliato, legato anche alla recente dieta. Dal suo punto di vista, infatti, Ciacci ha una ritmica del tutto accettabile e riesce a tenere bene il tempo, per questo motivo - ha confermato Todaro - il suo posto in finale è più che meritato.

TRENTA CHILI PERSI IN CINQUE MESI

Poco prima di approdare a Ballando con le Stelle 2018, Giovanni Ciacci si è sottoposto a una dieta molto intensa che nel giro di qualche tempo gli ha permesso di perdere oltre 30 chili del suo peso. Poco prima di dare il via al suo nuovo percorso alimentare, il costumista della tv pesava infatti circa 120 chili e oggi, grazie anche all'attività fisica delle prove, è riuscito ad avvicinarsi al tanto agognato peso forma: "Ormai quando guardo le mie foto dell'anno scorso non mi riconosco più", ha rivelato Ciacci raggiunto da Oliviero Marchesi per Dipiù tv, "ora mi sento un figurino. Merito di Ballando con le Stelle, che mi fa bruciare tante calorie, ma anche dalla dieta che sto seguendo da gennaio, e che è stata studiata su misura per me da un dietologo di una nota casa specializzata in trattamento dimagranti". A svelare i segreti del suo percorso alimentare è stato lo stesso Ciacci, che ha ammesso di non aver rinunciato quasi a niente e di aver fatto solo qualche rinuncia: "Sono riuscito a perdere tutti questi chili mangiando carne oppure pesce tutti i giorni, e verdura a volontà. In compenso ho abolito il pane e la frutta; la pasta al mangio, ma solo integrale".

LA DIETA A STEP

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, finalisti di Ballando con le Stelle 2018, questa sera gareggeranno per ottenere il tanto agognato primo posto in classifica. Sfavoriti rispetto agli altri concorrenti, che già da molte settimane sono in lizza per il podio, i due ballerini questa sera cercheranno di dare filo da torcere ai loro avversari, con un'esibizione in grado di dare una degna conclusione a un percorso non privo di polemiche. Un percorso duro e faticoso, che ha visto Ciacci gareggiare fra una fase e l'altra della sua dieta, che oggi, dopo due step pieni di sacrifici e rinunce, è finalmente giunta al penultimo stadio prima della fase conclusiva: "Stavolta non c'è un limite di tempo", ha rivelato Giovanni Ciacci raggiunto da Dipiù Tv, "la fase tre durerà fino a quando sarà soddisfatto del peso che avrò raggiunto, solo allora comincerà la fase quattro, in cui il dietologo mi prescriverà la dieta di mantenimento".

