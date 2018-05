Grace Jones/ “Non mi perdo nella nostalgia e non sono un’icona, alle ragazze dico di lavorare duro”

Grace Jones: "Non mi perdo nella nostalgia e non sono un’icona, alle ragazze dico di lavorare duro". Le dichiarazioni della poliedrica artista che oggi compie 70 anni

Grace Jones in una scena di 007 - Bersaglio mobile

Oggi, 19 maggio 2018, compie 70 anni un’icona del cinema e della moda. Spegne le candeline Grace Jones, cantante, attrice e modella giamaicana, divenuta famosa in particolare per la sua recitazione in "Conan Il Distruttore", nonché in “007 – Bersaglio Mobile”, dove Grace interpreta alla perfezione l’androgina May Day. Ma non parlate del passato alla pantera americana: «Non mi piace perdermi nella nostalgia, credo non abbia senso – racconta ai microfoni del Corriere della Sera, interpellata proprio per i suoi 70 anni - è un sentimento che non mi interessa. Preferisco costruire il futuro rispetto a stare a celebrare cose che oramai sono indietro nella storia». E a chi le dice di essere un’icona, Grace replica così: «Io non sono un' icona, non lo sono mai stata. Sono solo una persona che ha avuto la fortuna di centrare il successo quasi al primo colpo. E per farlo ho sempre lavorato duro».

“SONO SEMPRE STATA NUDA”

Lo stesso dovrebbero fare le ragazze di oggi: «Costrette a misurarsi – prosegue la Jones - con un mondo ancora più complesso. Perché tutti si aspettano qualcosa dai giovani senza riconoscergli quasi niente in cambio». Dopo anni vissuti fra New York e Londra, l’attrice è tornata nella sua Giamaica, complice anche quel mare che ogni giorno le regala sensazioni uniche: «Ogni giorno nuoto almeno un paio d' ore nell' oceano. Non lo faccio solo per curare il mio corpo, ma perché mi mette in contatto con la natura, mi dà un equilibrio che nessun altra cosa riesce a pareggiare». 70 anni festeggiati a suo modo, con un documentario autobiografico in cui la stessa si racconta senza filtri, nuda, come lo è stata spesso e volentieri nella sua lunghissima carriera: «Ormai lo sa chiunque mi abbia conosciuta, sono sempre nuda – chiosa la Jones - forse è una cosa che ho ereditato da quando facevo la modella e giravo senza veli nel backstage».

© Riproduzione Riservata.