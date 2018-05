Grande Fratello 2018/ Nuova squalifica in arrivo? Filippo e Danilo a rischio, Lucia Bramieri non perdona

19 maggio 2018 Anna Montesano

Lucia Bramieri, Grande Fratello 2018

C'è grande tensione nella Casa del Grande Fratello 2018 e, sicuramente, una vera spaccatura in due gruppi. Il gruppo dei "romani", come è stato definito da Simone Coccia, è quello composto da Danilo, Lucia Orlando, Filippo e Angelo; dall'altra parte c'è Simone Coccia, Lucia Bramieri e Alberto. Due gruppi "rivali", intorno ai quali si muovono gli inquilini rimasti che non sono schierati nettamente con una parte o con l'altra. Quello che è chiaro è che la diretta di martedì sarà per Barbara D'Urso un'altra puntata difficile, che potrebbe vedere addirittura una nuova squalifica. A rischio al momento ci sono due concorrenti: da una parte Danilo e proprio per la frase sessista detta in confessionale (e riportata poi da Simone) ai danni di Lucia Bramieri. Dall'altra c'è Filippo, finito al centro delle critiche per una brutta frase sul suo cane (che gli è costata anche una denuncia).

GRANDE FRATELLO 2018: LUCIA BRAMIERI NON PERDONA DANILO

Intanto nella Casa del Grande Fratello continua ad esserci un'aria molto tesa, soprattutto tra Lucia Bramieri e Danilo Aquino. Quest'ultimo ha tentato di scusarsi nuovamente ma questa è stata la reazione della Bramieri: "In questo momento preferisco stare per conto mio, ho bisogno di riprendere un po' di energie. Mi devo ricaricare un po' le pile, ammesso che ci riesca. Di certo non ho capito che la tua era una battuta, io manterrò il mio punto di vista e le battute sono altre, questa lo era di cattivissimo gusto. Io ho capito che tu ti sei scusato ma questo non cancella il fatto. Accetto la scusa perché ho capito che tu ti sei reso conto della gravità del fatto, ma l'aggravante è che tu abbia detto che tu l'hai fatto a me perché ero quella che qui non aveva nessuno e che a casa on ha un marito. L'hai fatto proprio alla persona meno indicata".

