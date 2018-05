IL COLONNELLO VON RYAN/ Su Rai Movie il film con Frank Sinatra (oggi, 19 maggio 2018)

Il colonnello Von Ryan, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Frank Sinatra e Trevor Howard, alla regia Mark Robson. La trama del film nel dettaglio.

19 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE RAFFAELLA CARRÀ

Il film Il colonnello Von Ryan va in onda su Rai Movie oggi, sabato 19 maggio 2018, alle ore 21,05. Una pellicola drammatica che è stata affidata alla regia di Mark Robson ed è stata prodotta negli Stati Uniti nel 1965 potendo contare su cast di grande spessore e una produzione di elevato valore artistico. Il regista Mark Robson, che produsse la pellicola assieme a Saul David, era già noto al pubblico cinematografico per aver portato al successo film come La settima vittima, Il vampiro dell'isola, Il grande campione e Donne di frontiera. Nel cast di attori protagonisti, oltre a grandi attori celebri della panorama cinematografico americano come Frank Sinatra e Trevor Howard, troviamo anche due artisti italiani ugualmente famosi come Raffaella Carrà e Sergio Fantoni. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL COLONNELLO VON RYAN, LA TRAMA DEL FILM

Nel corso di un volo di perlustrazione sul territorio italiano, il colonnello americano Ryan finisce per abbattersi con il suo velivolo rovinosamente al suolo. L'uomo viene immediatamente preso in custodia da alcuni militari italiani e rinchiuso in un campo di prigionia che ospita centinaia di prigionieri anglosassoni. La struttura è insalubre e fatiscente, con la sopravvivenza per il colonnello von Ryan Inizia ad essere messa a dura prova dalle angherie del comandante Battaglia che prende in antipatia von Ryan per la sua presunta amicizia con i detenuti italiani presenti nel campo. Nel settembre del 1983 i nazisti fanno irruzione nel campo prendendo in custodia molti dei prigionieri, incluso Ryan. Collaborando con parte dei detenuti del Campo il militare americano, organizza una straordinaria fuga prendendo il controllo di un vagone ferroviario che, grazie all'aiuto di un prete tedesco, verrà scambiato dai nazisti per un convoglio che trasporta semplici oggetti d'arte. Quando però i vertici tedeschi si accorgono che qualcosa non quadra, Ryan e i suoi compagni di disavventura saranno costretti a correre contro il tempo per riuscire a sopravvivere.

