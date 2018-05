IL VIAGGIO DI ARLO/ Su Italia 1 il film d'animazione prodotto da John Lasseter (oggi, 19 maggio 2018)

The Good dinosaur, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast i doppiatori: Raymond Ochoa, Sam Elliott e Anna Paquin. La trama

19 maggio 2018 Cinzia Costa

Il viaggio di Arlo su Italia 1

ALLA REGIA PETER SHON

Il film Il viaggio di Arlo va in onda su Italia 1 oggi, sabato 19 maggio 2018, alle ore 21,20. Una pellicola d'animazione (titolo original: The good Dinosaur) è stata diretta nel 2015 da Peter Sohn, che ha collaborato come sceneggiatore e animatore in altri film d'animazione di successo come Rarouille, Monsters University e Toy Story 3. Nella versione originale le voci dei personaggi protagonisti sono state doppiate da Raymond Ochoa, Sam Elliott, Anna Paquin, A. J. Buckley, Jeffrey Wright e Frances McDormand. Nella prima fase del progetto di realizzazione di The Good Dinosaur la pellicola ha potuto contare sulla professionalità di Bob Peterson, lo stesso regista di Up nel 2009. Peterson però decise di abbandonare il progetto costringendo la Disney Pixar a rivolgersi all'esordiente Peter Sohn, che non aveva mai diretto nessun film prima di allora. Tra l'altro Bob Peterson fu il vero ideatore del soggetto di The Good dinosaur. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL VIAGGIO DI ARLO, LA TRAMA DEL FILM

L'enorme asteroide destinato ad impattare con la Terra milioni e milioni di anni fa, miracolosamente cambia direzione all'ultimo momento, permettendo ai dinosauri di evolversi e continuare a vivere sul pianeta. Diversi milioni di anni dopo i dinosauri si sono evoluti in una specie molto intelligente, prevalentemente dedita all'agricoltura. Nella valle alle pendici del monte Zanna vive il piccolo Arlo assieme alla sua famiglia, composta da suo padre Henry, sua madre e due fratelli. Arlo, rispetto agli altri componenti della famiglia è decisamente più insicuro ed introverso. Suo padre cerca in tutti i modi di insegnargli i rudimenti del mestiere di agricoltore e per responsabilizzarlo gli affida un compito molto importante. Dovrà proteggere il campo di gran turco dall'incursione di un giovane cavernicolo. Arlo riesce a catturarlo ma non ha il coraggio di ucciderlo, deludendo suo padre. Intanto Henry perde la vita nel corso di una violenta tempesta e così Arlo è costretto ad aiutare la sua famiglia, portando avanti l'azienda ed aiutando sua madre. L'indomani, dopo aver sorpreso il cavernicolo a mangiare nel suo campo di granturco, entrambi vengono trascinati dalla corrente di un fiume e trasportati lontano da casa.

© Riproduzione Riservata.