Irama/ Vincitore di Amici 2018? Tre case discografiche per lui, il favore del pubblico...

Potrebbe essere proprio Irama il vincitore annunciato di questo Amici 2018. Il cantante ha conquistato il favore del pubblico, tre case discografiche e anche i giudici, chi lo fermerà?

19 maggio 2018 Hedda Hopper

Irama, Amici 2018

Irama è sicuramente uno dei finalisti già annunciati di Amici 17. Fin da quel sabato in cui, umile e con il volto quasi cupo, si è presentato davanti alla commissione del programma per chiedere un posto per mettersi in gioco, lasciarsi alle spalle il passato e ricominciare, il pubblico ha capito che in lui c'era qualcosa di speciale. La sua personalità è venuta fuori soprattutto grazie all'amicizia con Einar e il pubblico si è sciolto. Il suo volto, la sua sensibilità e il suo essere speciale è finalmente venuto fuori spazzando via i pregiudizi e richiamando l'attenzione delle case discografiche. Proprio nelle scorse settimane già due di loro si sono fatte avanti causando in lui un vero e proprio terremoto alla luce delle ferite ancora aperte che si portava dietro sin dal suo primo "fallimento". Troppe batoste, parte in faccia e rivoluzioni per lui che solo al serale di Amici 17 è tornato a sorridere grazie all'appoggio del pubblico ma, in settimana, qualcosa è cambiato.

LA UNIVERSAL AL COSPETTO DI IRAMA

Irama ha ricevuto la visita di un terzo rappresentate di un'altra casa discografica. Dopo l'incontro con due case discografiche (Warner e Sony), in settimana a raggiungerlo è stato Jacopo Pesce, direttore artistico di Universal Music Italia. Proprio lui è riuscito a strappare un sorriso al cantante promettendo di essere dalla sua parte e di voler puntare sulla sua creatività lasciandogli, almeno in alcune fasi, tutta la libertà e la creatività di cui ha bisogno e che qualcuno avrebbe voluto portargli via. La Universal si è inserata nella ‘guerra’ tra etichette per aggiudicarsi il cantante e lo stesso Pesce ha voluto sottolineare:“E’ giusto che tu sapessi che siamo interessati ad avviare un percorso insieme”. Cosa deciderà alla fine di fare Irama? Questo che è certo è che il tempo passa in fretta e i ragazzi dovranno cavalcare l'onda di Amici per lanciare subito il loro primo album.

LE ASSEGNAZIONI E LE ESIBIZIONI DEL SERALE

Tutto è pronto per un altro serale di Amici 17. Il programma sta per volgere ormai al termine e presto conosceremo il nome del vincitore finale. Irama è sicuramente tra i favoriti e questa sera conosceremo cosa ne pensa il pubblico delle sue nuove esibizioni. La produzione gli ha assegnato l'inedito Cosa resterà e le cover Quando ho incontrato te di Cosmo, Nessun grado di separazione di Francesca Michielin, La canzone di Marinella di Fabrizio De Andrè. Le canzoni lo hanno convinto abbastanza ma sicuramente sarà il duetto a portare ancora di più la sua adrenalina. Sembra che per lui e per Emma ci siano duetti in arrivo con Fedez, toccherà ad Irama cimentarsi in un duetto con l'amato artista napoletano? I fan sono già pronti a scommentere che Irama possa scrivere le sue battute facendo davvero un ottimo lavoro al cospetto dell'artista. Sarà questo serale a fargli spiccare il volo?

