J-Ax / Il rapper duetterà con un cantante della squadra blu: Carmen o Einar? (Amici 2018)

J-Ax questa sera sarà nel serale di Amici 2018 per duettare con uno dei cantanti della squadra blu. Chi fra Einar e Carmen avrà la possibilità di esibirsi con il celebre rapper?

19 maggio 2018 Fabiola Iuliano

J-Ax (Facebook)

A un passo dal mega concerto a San Siro che il prossimo 1 giugno segnerà la fine del loro sodalizio artistico, Fedez e J-Ax saranno ospiti nel serale di Amici 2018, dove avranno la possibilità di duettare con alcuni dei ragazzi ancora in gara. J-Ax, in particolare, si esibirà assieme a uno degli ultimi due cantanti della squadra blu e, di conseguenza, la scelta potrebbe ricadere su uno fra Carmen Ferreri ed Einar Ortiz, ancora in gioco assieme alla ballerina Lauren Celentano. Peri il momento, non è stato svelato il nome dell'allievo che avrà la possibilità di esibirsi assieme al celebre rapper, anche se i ragazzi hanno già fatto alcune previsioni: secondo i primi pronostici dei diretti interessati, J-Ax duetterà con Carmen ed Einar, invece, avrà il compito di esibirsi in coppia con l'altro ospite della serata, Massimo Ranieri. Il loro pronostico sarà confermato? Sui social, per il momento, sono in molti a credere il contrario, convinti che Einar sia l'allievo più adatto allo stile di J-Ax.

"PER IL CONCERTO DI SAN SIRO SIAMO VICINI AL SOLD OUT"

Questa sera J-Ax sarà nel salotto di Maria De Filippi per attentissima sfida del serale di Amici 2018, ma qualche giorno fa è stato ospite a Deejay chiama Italia, dove ha fatto il punto sulle prevendite del concerto-evento che si terrà il primo giugno a San Siro: "È andata benissimo, siamo vicini al sold out, siamo abbondantemente sopra al 70 mila", ha rivelato il rapper, che a quanto pare dirà addio a Fedez solo sulle scene, dal momento che entrambi continueranno a condividere lo stesso ufficio. Nel corso dell'intervista, il rapper ha ricordato inoltre le riprese del loro ultimo singolo Italiana, avvenute, contrariamente a ciò che il titolo suggerisce, in quel di Los Angeles: "Fortunello come al solito: ero nella East Cost, cioè a Jacksonville, sono dovuto andare da solo ad Atlanta e poi da Atlanta a Los Angeles perché lui (Fedez, ndr) aveva il bambino piccolissimo e non si poteva muovere". Ma con il suo intervento, J-Ax si è torlo inoltre un piccolo sassolino dalla scarpa, rispondendo a chi l'ha recentemente accusato di aver girato la clip musicale in un posto diverso dall'Italia: "La roba allucinante è che nessuno capisce che il video è stato concepito come gli italiani in vacanza, quindi è quello un po' il significato, non è che siamo andati a Los Angeles per il pezzo "Italiana" a caso".

